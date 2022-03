MH Teplárenský holding je pripravený poskytnúť prácu Ukrajincom

Na snímke ukrajinskí občania prichádzajú na hraničný priechod s Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom 28. marca 2020. V dôsledku šírenia nového koronavírusu sa ukrajinská štátna hranica uzavrela, a to aj pre Ukrajincov, ktorí sa do 27. marca nevrátili do vlasti. V sobotu ráno ešte mohli poslední Ukrajinci prejsť pešo štátnu hranicu.