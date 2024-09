MH Teplárenský holding odštartoval skúšobné vykurovanie

Bratislava 13. septembra (TASR) - MH Teplárenský holding (MHTH) spustil v piatok vykurovanie do skúšobnej prevádzky vo svojich závodoch v Bratislave, Trnave, Žiline a Martine. Reaguje tak na aktuálne klimatické podmienky s predpoveďou ochladenia a zároveň tým chce vytvoriť podmienky pre odberateľov na odskúšanie svojich technologických zariadení pred tohtoročnou vykurovacou sezónou. Informoval o tom v piatok MHTH.



Skúšobná prevádzka znamená, že v prípade krátkodobého zvýšenia teploty vzduchu počas dňa nad 17 stupňov zabezpečí automatická regulácia prerušenie vykurovania. To sa opätovne obnoví pri poklese teploty pod 15 stupňov, priblížila spoločnosť. V rámci príprav na aktuálnu vykurovaciu sezónu mala firma v predchádzajúcich mesiacoch realizovať údržbu svojich tepelno-technologických zariadení.



"Keďže téma dekarbonizácie patrí v sektore výroby tepla medzi top témy, ktoré formujú budúcnosť teplárenstva na Slovensku, aktuálna vykurovacia sezóna 2024/2025 je poslednou, počas ktorej sa bude v závode MHTH Košice vyrábať teplo a teplá úžitková voda z čierneho uhlia, čím sa každoročne zníži produkcia emisií CO2 o 54.000 ton," doplnil riaditeľ spoločnosti Juraj Mydliar.



Vykurovacia sezóna začína, podľa vyhlášky, 1. septembra a končí 31. mája. Reálne sa však kúrenie spúšťa až keď priemerná denná teplota vonku klesne pod 13 stupňov aspoň dva dni po sebe a predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, že by sa malo otepliť.