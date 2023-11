MH Teplárenský holding spustil tento rok 30 nových pripojení

Bratislava 23. novembra (TASR) - MH Teplárenský holding (MHTH), ktorý združuje šesť štátnych teplární, zrealizoval 30 nových pripojení s inštalovaným výkonom 23 megawattov (MW) tepelného výkonu. Predaj tepla je tak predpokladaný na úrovni 34.000 megawatthodín (MWh). MHTH tak tento rok zakontrahuje objekty s príkonom takmer 60 MW. Vo štvrtok o tom informovala manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti MHTH Andrea Devánová.



Z nových pripojení tvoria najväčší podiel bytové domy. Najúspešnejší z tohto hľadiska je závod MHTH v Bratislave. Najlepšie projekty roka 2023 sú štvrtá veža Sky Parku, administratívna budova The Mill a bytový vežiak Nová Cvernovka.



"Je to spôsobené predovšetkým tým, že v hlavnom meste je najväčší developerský rozmach. V ostatných mestách pociťujeme pomerne silné ochladenie v tejto oblasti," uviedol riaditeľ MHTH Vojtech Červenka. Poslanci Ružinova a Starého Mesta odsúhlasili predĺženie zmluvy s MHTH aj na rok 2024.



Zmluva zaväzuje MHTH na vykonávanie potrebných prevádzkových činností, avšak nie na investície, ktoré sú potrebné. MHTH sa teda bude uchádzať o prevádzku zariadení tepelného hospodárstva v pripravovanej súťaži na koncesiu na 20 rokov.



Tento rok sa podarilo MHTH dohodnúť aj pripojenia, ktoré budú realizovať v budúcnosti vo výške spolu 59,8 MW inštalovaného výkonu. Dôležité je aj pripojenie sídliska Podborová vo Zvolene s celkovým príkonom 17 MW. Z hľadiska kapacity developerského trhu však bude výzvou udržanie pripájania objektov v takomto ročnom objeme. Investori sú totiž opatrnejší a projekty napredujú pomalšie.



"Okrem pripájania novostavieb je potenciál v pripájaní existujúcich budov s dosluhujúcimi zariadeniami na vykurovanie, ktoré sú v dosahu našich rozvodov. To znamená asi 100 až 200 metrov od systému centrálneho zásobovania teplom (CZT)," dodal Červenka.