MH Teplárenský holding získal 83,7 mil. eur z Modernizačného fondu
MHTH získal z Modernizačného fondu podporu na deväť kľúčových projektov v šiestich mestách Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - MH Teplárenský holding (MHTH) získal podporu 83,7 milióna eur z Modernizačného fondu pre čistejšie teplo, nižšie emisie a rýchlejší prechod Slovenska na obnoviteľné zdroje energie (OZE). Uviedla to Andrea Devánová, manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti.
MHTH získal z Modernizačného fondu podporu na deväť kľúčových projektov v šiestich mestách Slovenska, ktoré zásadne urýchlia prechod na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektriny a tepla modernizujú infraštruktúru a posilnia energetickú bezpečnosť pre státisíce odberateľov.
„Tieto projekty zásadne menia energetickú mapu našich miest. Investujeme do moderných, nízkoemisných technológií, vďaka ktorým dokážeme dodávať stabilné a cenovo udržateľné teplo, znižovať závislosť od fosílnych palív a posilňovať energetickú bezpečnosť domácností. Modernizačný fond je pre nás akcelerátorom zmeny a cieľom moderné teplárenstvo 21. storočia. Celková výška oprávnených výdavkov zo žiadostí predstavuje 163,5 milióna eur, z toho nenávratný finančný príspevok je vo výške 83,7 milióna eur a naša spoluúčasť je na úrovni 79,7 milióna eur,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti MHTH Adrián Jenčo.
Prvá pätica podporených projektov podľa neho prinesie celkovú úsporu primárnych zdrojov energie 79.929 megawatthodín (MWh) a zníženie emisií skleníkových plynov o 16.896 ton oxidu uhličitého (CO2) ročne. Ďalšia štvorica podporených projektov zvýši výrobu tepla z OZE o 229.516 MWh, výrobu elektriny z OZE o 18.058 MWh a zníži emisie skleníkových plynov o takmer 45.000 ton CO2 ročne.
