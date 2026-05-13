< sekcia Ekonomika
MH Teplárenský holding zrekonštruuje 15 výmenníkových staníc
Odovzdávacia stanica tepla (OST) je zariadenie, ktoré slúži na prenos tepla z teplárne ku konečným odberateľom, teda do budov alebo bytov.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Odovzdávacie stanice tepla (OST) prejdú rekonštrukciami v hodnote 1,4 milióna eur, ďalšie skrášli tvorba lokálnych street art a grafity autorov. Informovala o tom spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH), ktorá spravuje 716 výmenníkových staníc.
„Kým vlani sa stanice takmer nerekonštruovali a robili sa len nevyhnutné opravy, na tento rok sú plány ambicióznejšie. Komplexnou alebo čiastkovou obnovou by ich malo prejsť 15,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti MH Teplárenský holding Adrián Jenčo.
V Trnave sa modernizácia týka napríklad staníc, ktoré zásobujú bytové domy, ZSE a Trnavskú univerzitu, vo Zvolene sa v týchto dňoch úspešne dokončuje rozsiahla obnova stanice Stokat a v Martine čaká dôležitá obnova päticu najstarších staníc, ktoré slúžia už viac ako štvrťstoročie - dostanú úplne nové systémy merania a regulácie.
Niektoré OST spoločnosť postupne sprístupní pre grafity autorov. Ide najmä o objekty, ktorých exteriér je v horšom vizuálnom stave, pričom ich komplexná rekonštrukcia momentálne nie je v krátkodobom horizonte plánovaná. Pri výbere sa prihliadalo na to, aby išlo o stanice umiestnené vo verejne frekventovaných lokalitách, kde môžu po výtvarnom zásahu prirodzene prispieť ku kultivácii mestského priestoru.
„Cieľom projektu je preto nielen estetické zveľadenie technických objektov, ale aj vytvorenie priestoru pre tvorbu lokálnych street art a grafity autorov. Prvá takáto premena sa už realizovala na našej OST na Červeňákovej ulici v bratislavskej Dúbravke a počas leta budú pribúdať ďalšie umelecké realizácie aj v iných častiach mesta,“ priblížil Jenčo.
MHTH zároveň vykonáva veľkú elektronickú pasportizáciu a fotodokumentáciu všetkých zariadení. „Vďaka tomu budú mať údržbári v budúcnosti priamo v tabletoch presný digitálny prehľad o stave každej jednej súčiastky v teréne,“ priblížila spoločnosť.
Odovzdávacia stanica tepla (OST) je zariadenie, ktoré slúži na prenos tepla z teplárne ku konečným odberateľom, teda do budov alebo bytov. Najčastejšie sa používa v bytových domoch napojených na centrálne zásobovanie teplom. Zabezpečuje hlavne vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody, reguláciu teploty a tlaku a meranie spotreby tepla.
„Kým vlani sa stanice takmer nerekonštruovali a robili sa len nevyhnutné opravy, na tento rok sú plány ambicióznejšie. Komplexnou alebo čiastkovou obnovou by ich malo prejsť 15,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti MH Teplárenský holding Adrián Jenčo.
V Trnave sa modernizácia týka napríklad staníc, ktoré zásobujú bytové domy, ZSE a Trnavskú univerzitu, vo Zvolene sa v týchto dňoch úspešne dokončuje rozsiahla obnova stanice Stokat a v Martine čaká dôležitá obnova päticu najstarších staníc, ktoré slúžia už viac ako štvrťstoročie - dostanú úplne nové systémy merania a regulácie.
Niektoré OST spoločnosť postupne sprístupní pre grafity autorov. Ide najmä o objekty, ktorých exteriér je v horšom vizuálnom stave, pričom ich komplexná rekonštrukcia momentálne nie je v krátkodobom horizonte plánovaná. Pri výbere sa prihliadalo na to, aby išlo o stanice umiestnené vo verejne frekventovaných lokalitách, kde môžu po výtvarnom zásahu prirodzene prispieť ku kultivácii mestského priestoru.
„Cieľom projektu je preto nielen estetické zveľadenie technických objektov, ale aj vytvorenie priestoru pre tvorbu lokálnych street art a grafity autorov. Prvá takáto premena sa už realizovala na našej OST na Červeňákovej ulici v bratislavskej Dúbravke a počas leta budú pribúdať ďalšie umelecké realizácie aj v iných častiach mesta,“ priblížil Jenčo.
MHTH zároveň vykonáva veľkú elektronickú pasportizáciu a fotodokumentáciu všetkých zariadení. „Vďaka tomu budú mať údržbári v budúcnosti priamo v tabletoch presný digitálny prehľad o stave každej jednej súčiastky v teréne,“ priblížila spoločnosť.
Odovzdávacia stanica tepla (OST) je zariadenie, ktoré slúži na prenos tepla z teplárne ku konečným odberateľom, teda do budov alebo bytov. Najčastejšie sa používa v bytových domoch napojených na centrálne zásobovanie teplom. Zabezpečuje hlavne vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody, reguláciu teploty a tlaku a meranie spotreby tepla.