MH: Teplári sa na rokovaniach pri príprave novely zákona zúčastňovali

Bratislava 2. decembra (TASR) – Teplári sa na rokovaniach pri príprave novely zákona o regulácii zúčastňovali, mnohé ich pripomienky sa do novely zákona zapracovali. Uviedla to Mária Pavlusík, hovorkyňa Ministertsva hospodárstva (MH) SR, v reakcii na vyjadrenia predsedu predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislava Janiša.



"Pán Janiš sa na rokovaniach v súvislosti s riešením pre výrobcov tepla osobne zúčastňoval. Mnohé jeho vecné pripomienky boli v novele zákona zapracované. Rezort hospodárstva pracuje s údajmi, ktoré mu ako zástupca zväzu poskytol," spresnila Pavlusík.



Novela zákona podľa nej predstavuje rámcovú legislatívu pomoci a snahou rezortu bolo pripraviť jej znenie tak, aby bola použiteľná aj v prípade inej nepredvídateľnej situácie.



Podľa hovorkyne MH SR spolu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) hľadajú riešenie pre dodávateľov tepla z dôvodu rapídneho nárastu cien vstupov na výrobu tepla, a to najmä plynu alebo drevnej štiepky. Za nemenej závažný problém rezort hospodárstva považuje, že pomerne značný počet dodávateľov tepla doteraz nebol schopný predložiť cenové návrhy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre budúci rok, keďže si nezvládajú zabezpečiť palivo, či už z dôvodu nesprávneho manažovania alebo z finančných dôvodov.



"Ak pán Janiš používa metaforu s chlebom, tak musíme dodať, že je to práve ministerstvo hospodárstva, ÚRSO a teraz aj parlament, ktorí sa snažia tento 'chlieb' – teda teplo – pre naše domácnosti zabezpečiť," uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.



Pavlusík dodala, že MH SR intenzívne pracuje na riešení enormne vysokých cien plynu, elektrickej energie a tepla ako pre domácnosti, tak aj pre podnikateľský sektor. Na aplikáciu pomoci je však vždy nevyhnutné pripraviť legislatívny rámec, ktorý v slovenskej legislatíve absentuje a zároveň musí byť v súlade s legislatívou EÚ. Väčšia časť opatrení vlády na boj s vysokými cenami energií bola už verejnosti predstavená, pričom 1. decembra bola rezortom hospodárstva spustená výzva na kompenzáciu vysokých cien energií pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť.



"V závere pripomíname, že riešeniu skutočne zložitej až kritickej situácie žonglovanie s metaforami a politikárčenie nepomôžu a teplo pre slovenské domácnosti nevyrobia a ani nedodajú," uzavrela hovorkyňa rezortu hospodárstva.



Vládny návrh na zmenu zákona o regulácii, o ktorom rokuje Národná rada (NR) SR v skrátenom konaní, je nebezpečný a ohrozuje zásobovanie obyvateľstva teplom. Tvrdí to SZVT. Vláda podľa teplární k návrhu nezaručuje kompenzačné mechanizmy, ktoré by zabránili spadnúť dodávateľom tepla do platobnej neschopnosti. Tá by mohla viesť k núdzovým stavom v zásobovaní teplom, upozornil zväz.