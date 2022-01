Termín účinnosti zmluvy pri dotáciách na nájomné má brániť špekuláciám

Bratislava 24. januára (TASR) – Termín účinnosti zmluvy pri dotáciách na nájomné má zabrániť potenciálnym špekulantom vyrábať, dorábať a "dodatkovať" zmluvné podmienky s cieľom získať vyšší prospech. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Reagoval tak na kritiku Aliancie slovenskej gastronómie (ASG), podľa ktorej je podmienka 13-mesačnej účinnosti nájomnej zmluvy nelogická.



Rezort hospodárstva priblížil, že dotácie na nájomné sú opatrením, ktorého cieľom je poskytnúť pomoc čo najrýchlejšie, čo najširšiemu okruhu subjektov, ale zároveň s primeranou mierou opatrnosti pred potenciálnymi podvodmi. MH podotklo, že pri stanovovaní podmienok vypustili množstvo takých, ktorých splnenie iné rezorty vyžadujú, pretože sa snažili celý proces čo najviac zjednodušiť a urýchliť.



Podmienka v podobe termínu účinnosti zmluvy je však podľa MH veľmi dôležitá. Považuje ju za prvok opatrnosti, ktorý má zabrániť potenciálnym špekuláciám. "Pre MH SR je dôležité mať istotu, že dotácie sú poskytované na reálne nájomné vzťahy a nie na také, ktoré mohli vzniknúť účelovo (prípadne len papierovo) s cieľom získať dotáciu," zdôraznil rezort hospodárstva.



ASG poukázala na to, že novovzniknuté prevádzky prepadávajú cez schémy. V prípade čerpania pomoci na nájomné totiž nespĺňajú podmienku 13-mesačnej účinnosti nájomnej zmluvy. "V prípade prvej vlny pandémie bola podmienkou pre udelenie dotácie účinnosť nájomnej zmluvy najmenej jeden mesiac a 16 dní pred začiatkom tzv. obdobia sťaženého užívania. Počas druhej vlny bolo toto obdobie predĺžené na dva mesiace a 24 dní, no počas tretej vlny bolo nastavené na dĺžku viac ako 13 mesiacov, čo považujeme za úplne nelogické. Nikto predsa nemôže vedieť, aké prekážky prinesie nasledujúce obdobie 13 mesiacov vopred," podotkol prezident ASG Viliam Pavlovský.



Aliancia tiež skonštatovala, že všetky špecifické situácie, pre ktoré prevádzky prepadávajú podmienkami na vyplatenie pomoci, mal riešiť univerzálny odškodňovací zákon. Rezort hospodárstva súhlasí s tým, že aktuálna situácia si vyžaduje univerzálne systémové riešenie, ktoré už v minulosti ministerstvo aj pripravilo. "Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) od novembra 2020 opakovane návrh predkladal na koaličnej rade, ako aj na vláde, no, žiaľ, nezískal naň podporu koaličných partnerov. Následne si odškodňovanie podnikateľov pod seba vzal minister financií," dodalo MH.