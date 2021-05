MH vyplatilo od decembra 2020 príspevky na nájmy viac ako 49 mil. eur

Bratislava 14. mája (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyplatilo od decembra minulého roka v druhom kole dotácií na nájmy pomoc viac ako 49 miliónov eur, čo je už teraz viac ako suma vyplatená v prvom kole pomoci. Dotácia bola vyplatená takmer 35.000 žiadateľom, informoval v piatok rezort hospodárstva. MH už požiadalo ministerstvo financií o uvoľnenie dohodnutých financií na túto dotáciu, aby sa mohlo plynule pokračovať v procese vyplácania. V súčasnosti sa teda čaká na uvoľnenie prostriedkov z ministerstva financií.



Žiadosti je podľa MH možné podávať do konca júna za obdobie sťaženého užívania do konca apríla. Toto kolo dotácií na nájomné by malo byť posledné. „V prípade ďalších obmedzení podnikateľov pre pandémiu plánoval rezort hospodárstva postupovať už podľa pravidiel univerzálneho odškodňovacieho zákona,“ uviedlo MH. Návrh zákona je už pripravený a do kompetencie si ho zobral rezort financií. „MH SR verí, že čoskoro bude predstavený verejnosti,“ dodal tlačový odbor rezortu.



Podobne, ako v rámci dotácií na nájomné počas prvej vlny, aj tentoraz sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu nájomcovia, ktorí o peniaze žiadajú prostredníctvom prenajímateľa. Dotáciu je možné poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. V rámci prvého kola dotácií na nájomné ministerstvo hospodárstva vyplatilo 19.359 žiadostí v celkovej výške necelých 40 miliónov eur.