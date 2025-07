MH: Výstavba parku v Šuranoch je v súlade so stanovenými míľnikmi

Bratislava 14. júla (TASR) - Realizácia jednotlivých krokov prípravy a výstavby projektu Priemyselného parku v Šuranoch je v súlade so stanovenými míľnikmi a povinnosťami, ktoré Slovensku vyplývajú z rozhodnutí vlády SR. Uviedlo to v pondelok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a štátna spoločnosť MH Invest v reakcii na vyjadrenia poslanca Národnej rady SR Rastislava Krátkeho (Slovensko, Za ľudí, KÚ), podľa ktorého sa projekt výstavby baterkárne v Šuranoch stáva ekologickou hrozbou pre región a jeho obyvateľov.



„Generické údaje, ktoré boli súčasťou posudzovania strategického projektu Šurany Industrial Park v ukončenom procese posudzovania vplyvu projektu na životné prostredie (EIA), vychádzali z logického a technologického potenciálu územia, kde sa má priemyselný park nachádzať a ktorý umožňuje vytvorenie vhodného územia práve na realizáciu investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja s vyššou pridanou hodnotou,“ priblížil rezort hospodárstva.



MH zároveň pripomenulo, že samotný výber územia prebehol počas predchádzajúceho volebného obdobia. Rovnako tak v priebehu bývalého volebného obdobia boli verejne medializované informácie o rôznych rokovaniach týkajúcich sa projektov výstavby závodov na výrobu batérií a otvorení rokovaní s potenciálnymi investormi, a to práve v lokalite Šurany, podčiarkol rezort.



Opozičné hnutie Slovensko žiada pre projekt baterkárne v Šuranoch v Novozámockom okrese mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Baterkáreň podľa Krátkeho nespĺňa základné štandardy Európskej únie a porušuje zákon. Trestnoprávnu rovinu podľa svojich slov vyhodnocuje.



Voči týmto tvrdeniam sa v pondelok ohradila aj spoločnosť GIB EnergyX, ktorá odmieta tvrdenia o manipulácii s údajmi či podhodnocovaní environmentálnych dosahoch projektu v Šuranoch. Spoločnosť zdôraznila, že všetky dokumenty predkladané v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA prechádzajú prísnym odborným posúdením a spĺňajú platnú legislatívu SR aj Európskej únie.