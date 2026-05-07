MH zaujme stanovisko k rozhodnutiu Ústavného súdu po jeho preštudovaní
Ustanovenia vyhlášky na ÚS napadla skupina opozičných poslancov Národnej rady SR.
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zaujme stanovisko k stredajšiemu (6. 5.) rozhodnutiu Ústavného súdu (ÚS) SR o protiústavnosti rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch až po jeho dôkladnom preštudovaní. Vo štvrtok to uviedla hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík s tým, že rozhodnutie ešte rezortu nebolo doručené, a teda je predčasné sa k nemu vyjadrovať.
MH SR zároveň uviedlo, že predmetná právna úprava bola už v uplynulých rokoch predmetom preskúmania zo strany prokuratúry bez zistenia porušenia zákona, protestu prokurátora či prípadného upozornenia. Samotný princíp, podľa ktorého sa na nákladoch za teplo podieľajú aj byty s individuálnym vykurovaním, pritom podľa ministerstva nebol zavedený vyhláškou, ktorú spomína ÚS, ale v systéme rozpočítavania nákladov sa uplatňuje už od roku 2009.
„Aj z tohto dôvodu považuje ministerstvo za potrebné najskôr detailne analyzovať odôvodnenie rozhodnutia Ústavného súdu a konkrétne dôvody, pre ktoré bolo predmetné ustanovenie vyhlášky označené za nesúladné,“ uviedla hovorkyňa.
Ustanovenia vyhlášky na ÚS napadla skupina opozičných poslancov Národnej rady SR. Vzťahujú sa na spôsob výpočtu, keď vlastníci bytov sú nútení prispievať na náklady obyvateľov napojených na centrálny systém vykurovania aj v prípade, že sami využívajú individuálne vykurovanie.
