Rezort hospodárstva: Závery kontroly NKÚ nie sú aktuálne

Bratislava 11. decembra (TASR) - Závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v súčasnosti už nie sú aktuálne, ale potvrdzujú oprávnenú kritiku procesu dostavby 3. a 4. bloku elektrárne v Mochovciach (EMO) za vlád Roberta Fica. Výsledky odzrkadľujú stav dostavby, ktorý bol v čase kontroly, za predchádzajúceho vedenia ministerstva. Štát je síce v Slovenských elektrárňach (SE) menšinový vlastník, ale súčasné vedenie Ministerstva hospodárstva SR sa hneď po nástupe do funkcie začalo aktívne zaoberať situáciou okolo dostavby EMO, reagoval v piatok na správu NKÚ rezort hospodárstva.



Neaktuálnosť správy NKÚ podľa rezortu hospodárstva dokazuje aj tvrdenie o neobsadenej pozícii audítora zodpovedného za dostavbu elektrárne. Pozícia manažéra dohľadu nad projektovým riadením dostavby EMO 3,4 je zo strany MH od začiatku júna obsadená. Podľa rezortu žiadna iná pozícia v rámci dohľadu nad dostavbou EMO pre štát nie je k dispozícii.



"Rezort hospodárstva sa stal tiež účastníkom konania, ktoré vedie Národná kriminálna agentúra, prihlásili sme sa ako poškodení. Je teraz na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vyvodili zodpovednosť za zlyhania, zlyhania politikov nevynímajúc," uviedlo MH.



Situáciu priamo v Mochovciach bol minulý týždeň osobne preveriť aj minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), ktorý si za účasti zástupcu Úradu jadrového dozoru (ÚJD), ako aj SE, prešiel a nechal vysvetliť, ako boli vyriešené všetky výhrady, voči technickému stavu nových blokov. "Aj vďaka týmto aktivitám je situácia aktuálne taká, že v prvom štvrťroku 2021 by malo byť vydané prvostupňové rozhodnutie na prevádzku elektrárne. Otázka bezpečnosti je samozrejme prvoradá a proces bude možné spustiť iba so súhlasom ÚJD, ktorý je medzinárodne uznávanou a rešpektovanou autoritou v tejto oblasti," dodal rezort hospodárstva.