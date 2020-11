MHD pre mesto Nitra bude zabezpečovať spoločnosť Transdev Morava

Nitra 28. novembra (TASR) – Novým prevádzkovateľom mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Nitre bude od roku 2022 spoločnosť Transdev Morava, ktorá je súčasťou francúzskeho nadnárodného koncernu Transdev Group. Na sociálnej sieti o tom informoval nitriansky primátor Marek Hattas. Nový prevádzkovateľ tak v Nitre po rokoch vystrieda spoločnosť Arriva Nitra, ktorá mestskú dopravu zabezpečuje v súčasnosti.



Mesto vyhlásilo verejnú súťaž v hodnote takmer 130 miliónov eur ešte v auguste tohto roku. Prihlásili sa do nej traja uchádzači. Víťaz Transdev Morava, s. r. o., a TD Transport, s. r. o., ponúkol cenu za ročné služby v hodnote 9.881.136,30 eura, druhá Arriva Nitra, a. s., ponúkla 10.805.747,80 eura a dopravca ČSAD Hodonín, a. s., súťažil so sumou 11.461.584,05 eura. „Vďaka tomu, že sme kvalitne nastavili podmienky, sa do súťaže zapojili traja uchádzači. Na slovenské pomery je to vec nevídaná. Len na porovnanie, v ďalších dvoch krajských mestách, ktoré riešia súťaž na MHD súbežne s nami, sa prihlásilo po jednom uchádzačovi. Vďaka dobre nastaveným kritériám prinesieme do Nitry atraktívnejšiu MHD, kvalitnejšie autobusy a vyšší komfort pre cestujúcich,“ vyhlásil primátor.



Ako doplnil, víťaz verejnej súťaže Transdev Morava hromadnú dopravu v Nitre výrazne skvalitní. „Každé vozidlo bude mať bezbariérový vstup a všetky autobusy budú nízkopodlažné s automatickou klimatizáciou. Vozidlá budú vybavené kamerovým systémom s minimálnym rozlíšením Full HD a záznamom uloženým najmenej 21 dní. Vo všetkých autobusoch bude WiFi zadarmo. Cestovný lístok sa bude dať kúpiť platobnou kartou, prípadne mobilom alebo iným smart zariadením,“ uviedol Hattas.



V autobusoch budú okrem toho širokouhlé LCD monitory s obojstrannou obrazovkou s informáciami pre cestujúcich. Reklama v priestoroch okien zvnútra i zvonka nebude možná, počet reklamných plôch a spôsob ich použitia bude prísne regulovaný. Všetky autobusy budú v bledomodrej „nitrianskej“ farbe. „Je nutné dodať, že neúspešným uchádzačom plynie lehota na podanie námietok. Z nastavených podmienok sa však nedá uhnúť, a tak je už dnes zrejmé, že od roku 2022 budeme mať v Nitre výrazne atraktívnejšiu MHD,“ dodal Hattas.