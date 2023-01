MHD v Handlovej bude do konca marca zadarmo,dôvodom je platobný systém

Handlová 22. januára (TASR) - Mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Handlovej budú môcť cestujúci využívať zadarmo do konca marca. Dôvodom je riešenie platobného systému. Hater Handlová zatiaľ službu vo verejnom záujme zabezpečuje na požičaných autobusoch, medzičasom už obstaral aj nové. Informoval o tom konateľ mestskej spoločnosti Vladimír Borák.



"Do autobusu potrebujete palubný počítač, tlačiarničku na lístky. Môj prvý zámer bol taký, aby sme používali rovnaké karty ako SAD Prievidza, aby ich cestujúci mohli používať aj u nás, ale to je veľký problém. Refakturácia by bola veľmi komplikovaná, preto hľadáme lacnejší systém," vysvetlil Borák.



Hater zatiaľ jazdí s požičanými autobusmi, zakúpi dva nové, jeden malý a druhý stredný. Ceny autobusov začínajú pri sume 80.000 eur bez dane z pridanej hodnoty, takže ich obstará na lízing. "Menšie autobusy majú aj podstatne menší motor, nižšiu spotrebu, dokážu sa dostať popod mosty a nemusia robiť obchádzky. To šetrenie na spotrebe, pneumatikách a všetkých súvisiacich nákladoch je dosť výrazné," skonštatoval Borák.



Aktuálne v meste premávajú štyri autobusy, veľké aj menšie vozidlá, v najbližšom čase dostanú aj polep MHD Handlová. Prvá zmena cestovných poriadkov nastane už 1. februára. "Linky nechceme vynechávať, len ich poposúvame a zmeníme nejaké detaily. Tiež sme už za tieto dva týždne identifikovali spoj, ktorý nikto nevyužíva. Budeme ho ďalej sledovať, ale ak sa preukáže, že je nerentabilný, tak ho zrušíme," priblížil Borák.



Spolu so zmenou cestovných poriadkov zavedie Hater aj jeho novú, prehľadnejšiu grafickú podobu i s orientačnou mapkou mesta.