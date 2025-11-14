< sekcia Ekonomika
MHD v Handlovej bude naďalej zabezpečovať mestská spoločnosť
Koncesnú zmluvu odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní.
Autor TASR
Handlová 14. novembra (TASR) - Mestskú hromadnú dopravu (MHD) bude i v budúcom roku na území Handlovej zabezpečovať Hater-Handlová. Oproti roku 2025 sa navýši i rozpočet za služby vo verejnom záujme, a to pre doplnenie spojov, ktoré budú obsluhovať Morovno. Koncesnú zmluvu odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Doplnením spojov pre Morovno reagovala samospráva na to, že Trenčiansky samosprávny kraj v nadväznosti na zmenu zákona prestáva financovať autobusové linky do tejto mestskej časti. Primátorka Silvia Grúberová priblížila, že samospráva v spolupráci s poslancom Ľubošom Oswaldom a s konateľom mestskej spoločnosti Vladimírom Borákom navrhli optimalizovaný grafikon aj pre túto mestskú časť. „Prvé tri mesiace budeme analyzovať aj počty prevezených aj to, či tieto spoje vyhovujú obyvateľom. Bude môcť dôjsť k prehodnoteniu niektorých liniek po istom období, a to by malo byť opätovne predmetom schvaľovania na mestskom zastupiteľstve,“ ozrejmila primátorka.
Zvýšenie počtu jázd do mestskej časti Morovno znamená zvýšenie rozpočtu o 27.000 eur za rok. Hater bude zabezpečovať služby vo verejnom záujme pre mesto na dobu určitú, od 1. januára do 31. decembra 2026. Mesto jej zaplatí približne 238.000 eur. Spoločnosť predpokladá, že počas budúceho roka by jej mali dodať i elektrické autobusy, na ktoré získala fondy Európskej únie, čo by mohlo priniesť zníženie nákladov na zabezpečenie služby.
Mestskí poslanci zároveň odobrili cestovný poriadok a sadzby taríf MHD, ktoré sa oproti tomuto roku nemenia.
