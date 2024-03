Rezort hospodárstva avizoval súčinnosť s NKÚ, čo sa týka parkov

Bratislava 19. marca (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR bude súčinné s Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR pri preverovaní procesov súvisiacich s výstavbou strategických priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a Košiciach. Informoval o tom v utorok tlačový odbor rezortu.



"Po mojom nástupe na ministerstvo hospodárstva som bola informovaná o viacerých problémoch okrem iného aj o sťažnosti jedného investora, že štát si neplní svoje sľuby pri výstavbe priemyselných parkov a hrozia nám pokuty," uviedla šéfka rezortu Denisa Saková (Hlas-SD) s tým, že ministerstvo robí všetko pre to, aby sa tomuto procesu vyhlo.



Kontrola NKÚ SR sa zameria aj na štátne spoločnosti v pôsobnosti rezortu, a to MH Invest a Valaliky Industrial Park. Tieto spoločnosti pripravujú strategické územia, na ktorých by mali vyrásť okrem iného aj závody spoločností Volvo či Winkelmann. Slovensko sa podľa tlačového odboru v oboch prípadoch zaviazalo pripraviť priemyselné parky do konkrétnych termínov.