Ministerstvo hospodárstva víta vývoj sporu medzi Chemes a Nexis Fibers

Bratislava 30. apríla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR víta doterajší vývoj situácie v spore medzi akciovou spoločnosťou Chemes Humenné a firmou Nexis Fibers. Šéf MH SR Richard Sulík (SaS) chce byť v spore firiem mediátorom.



Ako ďalej uviedol odbor komunikácie MH SR, keďže obe strany prejavili záujem na konštruktívnom vyriešení situácie, rezort hospodárstva zatiaľ avizované trestné oznámenie nepodá.



Zároveň minister hospodárstva Sulík dohodol so zástupcami oboch spoločností, že osobne príde do Humenného a bude sa snažiť prispieť k vyriešeniu problému. "Budem sa snažiť byť akýmsi mediátorom. Verím, že sa podarí dohodnúť, bol by to dobrý signál," uviedol Sulík.



MH SR pripomenulo, že firma Chemes obnovila 30. apríla dodávky energií pre firmu Nexis Fibers, ktorá pôsobí v jej priemyselnom parku. Pre spor týkajúci sa energií Nexis Fibers prerušila výrobu a následne ohlásila hromadné prepúšťanie, ktoré sa malo týkať všetkých takmer 400 zamestnancov.