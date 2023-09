MHTH chce do modernizácie systémov vykurovania investovať 200 mil. eur

Bratislava 21. septembra (TASR) - Spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH), ktorá patrí pod Ministerstvo hospodárstva SR, plánuje do modernizácie systémov diaľkového tepla investovať 200 miliónov eur. Modernizácia systémov by mala pomôcť ľudom s nárastom cien za vykurovanie. Uviedol to vo štvrtok obchodný riaditeľ MHTH Vojtech Červenka na odbornej konferencii "Udržateľné teplárenstvo" v Bratislave.



Cieľom konferencie bolo upriamiť pozornosť na sektor vykurovania na Slovensku, keďže náklady na teplo a teplú vodu predstavujú pre slovenské domácnosti až 75 % zo všetkých nákladov na energie. Modernizácia systémov diaľkového tepla, respektíve dekarbonizácia má byť podľa Červenku čo najviac udržateľná, čo súvisí aj s cenami tepla, ktoré musia byť ľudia schopní platiť.



"Chceme hovoriť o tom, že systémy diaľkového vykurovania majú všetky predpoklady na to, aby boli dlhodobo udržateľným riešením na zabezpečenie efektívneho vykurovania, pokiaľ budeme zodpovedne pristupovať k nákupu palív, investovať do zefektívňovania výroby a distribúcie a využívať obnoviteľné zdroje a odpadné teplo," uviedol Červenka.



"Prepočty hovoria, že ten nárok na štátny rozpočet by mal byť v oblasti tepla okolo 200 miliónov eur, čo by malo byť akceptovateľné aj pre novú vládu a nový rozpočet," dodal. V oblasti tepla je podľa neho podstatné prejsť na adresnú pomoc ľuďom.



Predseda MHTH Marcel Vrátný uviedol, že sa dá očakávať, že cena tepla bude rásť. "My sa snažíme, aby ten rast bol čo najmenší, preto hľadáme alternatívne riešenia voči tým, ktoré máme dnes. Kľúčom k tomu je aj modernizačný fond, v ktorom máme cez 200 miliónov. Práve vďaka tejto dotácii nepremietneme cenu tej investície občanom, čo je veľká forma pomoci," uviedol. Nárast cien plynu by tak domácnosti mal zasiahnuť v menšej miere.



Vrátný priblížil, že do roku 2030 by chceli do modernizácie investovať jednotky stoviek miliónov eur, a to najmä do multipalivového kotola. Ten dokáže vyrábať teplo z rozličných zdrojov, napríklad z biomasy alebo z takzvaných tuhých alternatívnych palív.