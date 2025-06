Štátna spoločnosť MH Teplárenský holding bilancovala sezónu

Bratislava 18. júna (TASR) - Štátna teplárenská spoločnosť MH Teplárenský holding (MHTH) počas vykurovacej sezóny 2024/2025 dodala odberateľom viac ako 2,1 milióna megawatthodín (MWh) tepla. Je to o 10 % viac než v predchádzajúcej vykurovacej sezóne. MHTH o tom informoval v stredu.



Uplynulá vykurovacia sezóna trvala v priemere 232 dní, čo je v porovnaní s predchádzajúcou sezónou v priemere o 11 dní menej. Dodávať teplo začali 13. septembra 2024 zo závodu MHTH Žilina a najdlhšie, až do 2. júna 2025, dodávali teplo zo závodu MHTH Martin.



„Rovnako, ako v predchádzajúcich obdobiach, vykurovacia sezóna preverila naše schopnosti reagovať na prevádzkové požiadavky, súvisiace s technológiami a poruchami na rozvodoch tepla. Na rozdiel od roku 2023 sme evidovali častejší výskyt období s teplými vlnami, ktoré spôsobovali výrazný pokles odberu počas dní, a nárast počas večerných špičiek a nocí. Vďaka prispôsobovaniu prevádzky vlastných aj externých zdrojov sme situáciu zvládli bez potreby znižovania tepelného komfortu u našich odberateľov. Netradičná bola aj májová vlna ochladenia. Napríklad v minulom roku sme pre vhodné klimatické podmienky kúrenie prerušili už koncom apríla,“ uviedol generálny riaditeľ MHTH Ján Kluch.



Vykurovacia sezóna sa podľa MHTH skončila na základe klimatických podmienok v súlade s platnou legislatívou. Teplárenské spoločnosti prestávajú teplo dodávať, keď priemerná denná teplota vonku stúpne nad 13 stupňov Celzia aspoň dva dni po sebe a predpoveď počasia nenasvedčuje tomu, že by sa malo ochladiť.



MHTH pripomenul, že štát síce pomáhal riešiť vysoké ceny energií pre domácnosti štátnou pomocou, oprávneným žiadateľom o pomoc však nie sú dodávatelia tepla so 100 % majetkovou účasťou štátu.



„MHTH uplatňuje voči dotknutým odberateľom limitované ceny tepla. Vzhľadom na to, že si MHTH nebude môcť uplatniť regulované trhové ceny tepla tak, ako boli schválené na tento rok Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v plnom rozsahu, bude MHTH vzniknutý rozdiel znášať na úkor výsledku hospodárenia spoločnosti. Vďaka tomu budú zachované znížené ceny pre našich zákazníkov a nedôjde ani k zvýšenému zaťaženiu štátneho rozpočtu,“ uviedol teplárenský holding.