Vrátný: Vykurovacia sezóna sa skončila úsporou 10 % tepla

Bratislava 5. júna (TASR) – Uplynulá vykurovacia sezóna trvala v priemere 243 dní, čo je v porovnaní s predchádzajúcou sezónou v priemere o 19 dní dlhšie. Priemerná teplota vo vykurovacom období bola však asi o 0,4 stupňa Celzia vyššia ako vlani. Spotreba tepla klesla oproti predchádzajúcim vykurovacím obdobiam približne o 10 %, uviedol v pondelok generálny riaditeľ štátnej spoločnosti MH Teplárenský holding Marcel Vrátný.



"Strach z vysokých cien energií sa prejavil aj na správaní našich odberateľov, a to domácností, ale taktiež priemyslu a sektoru služieb. Zo spotreby tepla môžeme konštatovať, že naši odberatelia začali úspornejšie vykurovať a spotrebovali až o 10 % menej tepla v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi," uviedol Vrátný.



MHTH dodal odberateľom počas tejto vykurovacej sezóny viac ako 1,9 milióna megawatthodín (MWh) tepla, čo predstavuje 85 % dodávok v predchádzajúcom roku. Vykurovacia sezóna 2022/2023 sa začala ako v prvom v závode MHTH Trnava, 18. septembra 2022, a najdlhšie spoločnosť dodávala teplo zo závodov MHTH Bratislava, Martin a Zvolen, a to do 22. mája.



I keď štát pomohol riešiť vysoké ceny energií pre domácnosti štátnou pomocou, a zmiernil tak vplyv energetickej krízy, stále však nie je podľa MHTH dôvod na optimizmus. Existuje množstvo subjektov, ktoré sa k dotáciám nedostávajú a budú mať problémy s platením svojich záväzkov voči teplárňam. Zároveň sa napriek klesajúcim cenám energetických komodít na burzách ukazuje, že ceny tepla budú výrazne vyššie ako pred energetickou krízou.