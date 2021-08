MIB v prvom polroku medziročne zvýšila čistý zisk o 45 %

Bratislava 2. augusta (TASR) - Medzinárodná investičná banka (MIB), ktorej akcionárom je aj Slovenská republika, dosiahla za prvý polrok čistý zisk 7,227 milióna eur, čo je o 45 % viac ako finančný výsledok za porovnateľné obdobie minulého roka. MIB o tom informovala na svojej webovej stránke. Výška zisku je zároveň porovnateľná s hospodárskym výsledkom za celý minulý rok.



„Zverejnené finančné výkazy opäť potvrdzujú, že všetky strategické ciele určené banke Radou guvernérov sú spĺňané a uvádzané do praxe,“ uviedol Nikolaj Kosov, predseda Správnej rady MIB.



Celkový objem aktív dosiahol za prvých šesť mesiacov tohto roka výšku 1,712 miliardy eur, čím sa od začiatku roku zvýšil o 5,6 %. Banka tento nárast prisudzuje najmä rastu úverových a investičných činností zameraných na podporu členských MIB, ale aj zvýšeniu objemu vysoko likvidných pokladničných aktív. Čisté úverové portfólio narástlo v prvom polroku o viac než 6,5 % a dosiahlo tak sumu 1,095 miliardy eur.



Celkový objem dlhodobého financovania MIB bol k 30. júnu 1,115 miliardy eur, pričom 1,036 miliardy eur predstavuje emisia obligácií a 79 miliónov eur je z iných zdrojov. V marci 2021 dosiahla banka prvýkrát vo svojej histórii zápornú úrokovú mieru po swape pre svoje dlhodobé financovanie. Okrem toho banka počas posledných šiestich mesiacov umiestnila obligácie denominované v eurách so splatnosťou 20 rokov, čo je pre MIB historický rekord.



Medzi investorov MIB sa v súčasnosti radí viac než 185 bánk, investičných a dôchodkových fondov a poisťovní, a to z 13 rôznych krajín vrátane Rakúska, Bulharska, Číny, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Holandska, Maďarska, Kazachstanu, Moldavska, Rumunska, Ruska a Slovenska.



Medzinárodná investičná banka bola založená v roku 1970. Medzi súčasných akcionárov banky patrí Bulharsko, Kuba, Česká republika, Maďarsko, Mongolsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Vietnam. V roku 2019 sa sídlo MIB presťahovalo z Moskvy do Budapešti. Slovensko v súčasnosti zastupuje v Rade guvernérov MIB minister financií Igor Matovič (OĽANO).