Bratislava 7. februára (TASR) – Medzinárodná investičná banka (MIB) vykázala za rok 2021 čistý zisk 7,9 milióna eur, ktorý je o osem percent vyšší ako rovnaký ukazovateľ za predchádzajúci rok a je výsledkom hlavne zvýšených príjmov z hlavných činností. Vyplýva to z auditovanej účtovnej závierky podľa IFRS za minulý rok, ktorú zverejnila Medzinárodná investičná banka (MIB).



Okrem toho sa minulý rok niesol v znamení emisie dlhopisov denominovaných v eurách s rekordnou splatnosťou pre banku, 20 rokov. Na konci minulého roka predstavoval celkový objem aktív banky 1,8 miliardy eur a v porovnaní s rokom 2020 sa zvýšil o viac ako 10 %. Hlavným faktorom rastu aktív bolo rozšírenie poskytovania úverov a investičná podpora, ktorú banka poskytla svojim členským štátom, vrátane transakcií zameraných na oživenie hospodárstva s cieľom prekonať negatívne dôsledky pandémie.



Vlani pokračovala realizácia programu kapitalizácie MIB. Na konci sledovaného obdobia dosiahol splatený kapitál banky 424,8 milióna eur, čo bol nárast o viac ako 12 % v porovnaní s koncom roka 2020.



Počas sledovaného obdobia banka zvýšila objem poskytnutých úverov. Čisté úverové portfólio vzrástlo o viac ako 16 % a dosiahlo 1,2 miliardy eur. Kľúčový ukazovateľ súčasnej stratégie stanovený pre koniec tohto roka sa tým dosiahol už rok pred plánovaným termínom. Podiel projektov realizovaných v záujme európskych akcionárov presiahol 58 %.



Investície do spoločností ESG boli v sledovanom období hlavným cieľom stratégie odboru Treasury pri investovaní do dlhových cenných papierov. Patria medzi ne "zelené dlhopisy", "sociálne zodpovedné dlhopisy" a "dlhopisy na obnovu hospodárstva po pandémii COVID-19", ktoré sa nakupujú najmä na primárnom trhu. Na konci minulého roka tvorilo portfólio ESG 69 % celkového objemu nástrojov s pevným výnosom v držbe Treasury.



Celkový objem dlhodobého financovania banky k 31. decembru predstavoval 1,1 miliardy eur. Z toho 1,03 miliardy predstavujú vydané dlhopisy. V rámci Programu MTN (program strednodobých dlhopisov) uskutočnila banka celkovo 7 emisií dlhopisov v rôznych menách členských štátov, ktoré boli registrované na Burze cenných papierov v Dubline. To umožnilo zvýšiť objem potrebnej úverovej a investičnej podpory pre akcionárov banky.



"Neustále rozširovanie našich aktivít a rastúca úloha banky pri podpore hospodárstva jej krajín vytvorili pevný základ pre ďalšiu skutočne historickú udalosť: V decembri členské štáty prijali jednomyseľné rozhodnutie udeliť Srbskej republike prístup k členstvu v MIB. Som presvedčený, že výsledky uplynulého roka budú novým výrazným impulzom pre ďalší rast banky a umožnia nám dosiahnuť ambiciózne ciele stanovené pre budúce obdobia," komentoval predseda predstavenstva banky Nikolaj Kosov.