Michaela Bauer bude generálnou riaditeľkou Slovenskej sporiteľne
Michaela Bauer nastúpi na pozíciu po Petrovi Krutilovi.
Autor TASR
Bratislava 11. augusta (TASR) - Michaela Bauer bola vymenovaná za novú generálnu riaditeľku Slovenskej sporiteľne. Funkciu prevezme s účinnosťou od 1. marca 2026, pričom jej vymenovanie podlieha schváleniu príslušnými dozornými orgánmi. Michaela Bauer nastúpi na pozíciu po Petrovi Krutilovi, ktorý odíde z banky k 31. marcu 2026, informovala v pondelok Slovenská sporiteľňa.
„Michaela Bauer má bohaté skúsenosti zo svojho pôsobenia v Československej obchodnej banke (ČSOB) v Českej republike a KBC Group. Pôsobila ako členka predstavenstva ČSOB Česká republika a ako Senior General Manager v KBC Group. V týchto funkciách zodpovedala za strategické iniciatívy zamerané na posilnenie vzťahov s klientmi a podporu inovácií v oblastiach digitálneho bankovníctva, technológií a bankových operácií,“ priblížila banka.
