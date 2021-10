Viaceré kaviarne v Michalovciach zavreli svoje prevádzky

Michalovce 29. októbra (TASR) – Opatrenia platné pre okresy v takzvanej čiernej farbe COVID automatu, ktorými sa aktuálne riadia prevádzky v Michalovskom okrese, sú pre kaviarne likvidačné. Predaj samotnej kávy dokáže i bez obmedzení pokryť len malú časť prevádzkových nákladov. Pri pretrvávajúcej situácii, keď podniky nebudú môcť otvoriť ani pre plne zaočkované osoby, sú ohrozené i pracovné miesta.



"Denný predaj kávy nevie pokryť ani len pätinu nákladov na priestor a energie," priblížil pre TASR majiteľ Friends’ café bar Radko Pokoželec s tým, že predaj kávy cez okienko za súčasnej pomoci štátu je "likvidačná situácia". Viaceré kaviarne preto od prechodu okresu do čiernej farby svoje prevádzky úplne zatvorili.



"Spoliehame sa na to, že po sviatkoch nám umožnia otvoriť aspoň pre očkovaných, aby sme fungovali," vyjadril názor viacerých oslovených majiteľ U baristu Miroslav Škorvánek s tým, že keďže je jeho personál očkovaný, prevádzka i očkovaní zákazníci by potom mohli pocítiť "štátom sľubovanú slobodu". Podľa jeho názoru by sa takýmto rozhodnutím zároveň podporila samotná očkovanosť.



Štátna pomoc majiteľom kaviarní v aktuálnej situácii chýba. "Uvítal by som pomoc na zamestnancov, hneď od začiatku 100-percentné preplatenie mzdových nákladov, ale aj s odvodmi, to by veľmi pomohlo, ak nemáme prepúšťať a určite zníženie DPH," uviedol Škorvánek. Majiteľ kaviarne A kafé, ktorá je od pondelka úplne zavretá, vidí vhodnú pomoc od štátu v príspevkoch na nájomné. Ak sa nastavenie štátnej pomoci, respektíve protipandemických opatrení v blízkej budúcnosti nezmení, viaceré kaviarne budú musieť pristúpiť k prepúšťaniu svojich zamestnancov.