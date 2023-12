Michalovský Lichtgitter FRP môže získať daňovú úľavu 1,2 milióna eur

Bratislava 22. decembra (TASR) - Spoločnosť Lichtgitter FRP, sídliaca v Michalovciach, môže získať štátnu investičnú pomoci vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote viac ako 1,2 milióna eur. Pomoc chce využiť na zriadenie prevádzkarne na výrobu FRP roštov, ktoré sa využívajú do schodísk a podláh. Do roku 2027 má zároveň vzniknúť 54 nových pracovných miest. Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo hospodárstva SR.



V rámci investičného zámeru spoločnosť počíta s vynaložením nákladov v hodnote viac ako 6,33 milióna eur v období rokov 2023 a 2024. "V súlade so zákonom o regionálnej investičnej pomoci ministerstvo zaslalo prijímateľovi ponuku na podporu realizácie investičného zámeru vo forme úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 1.229.886 eur," uviedol rezort hospodárstva.