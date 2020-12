Johnson: Britský parlament by mal o dohode s EÚ hlasovať 30. decembra

Johnson: Obchodná dohoda bude prospešná pre Britániu i EÚ



Michel a Sassoli privítali dohodu EÚ s Britániou



Hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre brexit Michel Barnier s ochranným rúškom odchádza z hotela v Londýne, archívne foto. Foto: TASR/AP

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 24. decembra (TASR) - Britský parlament by mal hlasovať o obchodnej dohode s Európskou úniou 30. decembra. Oznámil to vo štvrtok premiér Boris Johnson po tom, čo sa Londýnu a Bruselu podarilo dohodnúť na znení dokumentu.Dohoda bude predložená parlamentu na preskúmanie a, uviedol Johnson, ktorého citovala agentúra Reuters.Britská Národná federácia rybárskych organizácií medzitým vyjadrila sklamanie zo znenia dohody, ktoré podľa britských rybárov neprináša dostatočnú odluku tohto sektora od pravidiel EÚ.Návrh dohody bol načrtnutý už v stredu (23. 12.) vrátane kvót na rybolov a pôvodne sa očakávalo, že dohodu ohlásia už vo štvrtok predpoludním. Rokovania sa však zasekli na konkretizácii presných čísel týkajúcich sa každého druhu, ktorý môžu rybári z EÚ loviť v britských vodách.Pobrexitová obchodná dohoda, na ktorej sa vo štvrtok dohodli predstavitelia Európskej únie a Británie, bude prospešná pre obe strany. Prosperita v Británii prispeje k vzniku pracovných miest a hospodárskemu rozvoju aj na celom európskom kontinente. Vyhlásil to na tlačovej konferencii v Londýne britský premiér Boris Johnson, ktorého citovala agentúra AFP.Nemecká kancelárka Angela Merkelová nazvala podľa agentúry DPA dohodu "historickou".povedala kancelárka. Zdôraznila, že Británia ostane dôležitým partnerom EÚ a Nemecka aj v ďalšom období.Dosiahnutie dohody privítal aj francúzsky prezident Emmanuel Marcon.napísal na sociálnej sieti Twitter.uviedol Marcon.Predseda Európskej rady Charles Michel aj predseda Európskeho parlamentu (EP) David Sassoli privítali vo štvrtok uzavretie obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom.Michel v správe pre médiá poďakoval predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a hlavnému vyjednávačovi EÚ pre brexit Michelovi Barnierovi za ich neúnavné úsilie a dodal, žeje pre občanov a podniky krajín EÚ tým najlepším výsledkom.odkázal Michel na skutočnosť, že vianočnú dohodu ešte musia preskúmať Rada EÚ (členské štáty) a Európsky parlament.Šéf europarlamentu David Sassoli rovnako v správe pre médiá uviedol, že dohoda o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom prináša potrebnú istotu a zdôraznil, že EP túto dohodu podrobne preskúma a o súhlase rozhodne až v novom roku.Europarlament už začiatkom týždňa upozornil, že do konca roka už nebude mať čas rozhodnúť o prípadnej dohode.vysvetlil Sassoli. EP podľa neho vyjadruje poľutovanie nad tým, že trvanie rokovaní a charakter dohody na poslednú chvíľu neumožňujú vykonanie náležitej parlamentnej kontroly do konca tohto roka. Podľa jeho slov je však zákonodarný zbor EÚ pripravený zodpovedne zareagovať, aby boli následky brexitu a ukončenie prechodného obdobia na občanov a podnikateľov čo najmiernejšie a zabránilo sa chaosu.Sassoli spresnil, že europarlament bude pokračovať v práci aj počas sviatočného obdobia v príslušných výboroch a aj vo forme plenárneho zasadnutia (v online formáte) ešte predtým, ako sa rozhodne, či začiatkom budúceho roka odsúhlasí novú dohodu.Predseda EP v tejto súvislosti poďakoval aj podpredsedovi EK Marošovi Šefčovičovi za jeho prácu pri zabezpečovaní dôsledného dodržiavania dohody o vystúpení, ktorú mal slovenský eurokomisár na starosti spolu so svojím britským partnerom Michaelom Govom.