Michel stanovil dátum pre mimoriadny rozpočtový summit na 20. februára

Brusel 27. januára (TASR) - Mimoriadny summit Európskej únie venovaný budúcemu sedemročnému rozpočtu Únie na roky 2021-27 sa začne 20. februára. Uviedol to v nedeľu predseda Európskej rady Charles Michel v pozývacom liste pre šéfov vlád a štátov členských krajín EÚ.



Michel v otvorenom liste pre lídrov EÚ pripomenul, že jeho rozhodnutie sa zrodilo po stretnutiach, ktoré sa minulý týždeň konali s diplomatickými predstaviteľmi členských krajín.



"Nastal čas, aby sme dosiahli dohodu o viacročnom finančnom rámci. Akékoľvek odloženie (dohody) by spôsobilo vážne praktické a politické problémy a ohrozilo by pokračovanie súčasných programov a politík, ako aj zavedenie nových," upozornil Michel.



Šéf Európskej rady priznal, že rokovania o dlhodobom rozpočte EÚ patria "medzi najťažšie", zároveň však vyjadril presvedčenie, že "so zdravým rozumom a odhodlaním možno uzavrieť dohodu, z ktorej budú mať úžitok všetci Európania".



"Na dosiahnutie tohto cieľa budú musieť byť všetky strany ochotné na kompromisy. V tejto súvislosti sa spolieham na vašu podporu," odkázal Michel premiérom a prezidentom. A dodal, že už v najbližších dňoch prebehnú konzultácie s členskými krajinami o konečnom návrhu sedemročného rozpočtu.



Podľa diplomatických zdrojov z prostredia EÚ je viac ako pravdepodobné, že rozpočtový summit potrvá dva dni a skončí sa 21. februára.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)