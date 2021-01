Michelin plánuje zrušiť 2300 pracovných miest v rámci modernizácie

Paríž 6. januára (TASR) - Francúzsky výrobca pneumatík Michelin plánuje zrušiť 2300 pracovných miest v domácich prevádzkach v priebehu troch rokov. Je to súčasť jeho nového plánu modernizácie a zvýšenia konkurencieschopnosti. Nebude pritom zatvárať závody ani nútene prepúšťať.



Plánovaná redukcia počtu pracovných miest predstavuje takmer 2 % jeho globálnej pracovnej sily.



Pandémia ochorenia COVID-19 otriasla automobilovým priemyslom, ktorý už zápasil s ťažkosťami v súvislosti s prechodom na elektrické vozidlá z dieselových a benzínových automobilov. Michelin spresnil, že tieto opatrenia ovplyvnia 1100 pozícií v kanceláriách a 1200 pozícií vo výrobe. Zdôraznil pritom, že takmer 60 % zrušených pracovných miest bude výsledkom dobrovoľného odchodu do predčasného dôchodku a aj zvyšok by mali byť dobrovoľné odchody.



Spoločnosť, ktorá zamestnáva viac ako 127.000 osôb po celom svete, uviedla, že je naďalej odhodlaná umiestňovať „podniky s vysokou pridanou hodnotou do Francúzska“, pričom poukázala na svoju „ambicióznu stratégiu expanzie vodíkových riešení“.



Michelin ďalej v tlačovej správe poznamenal, že v uplynulých 10 rokoch čelil zásadným štrukturálnym posunom na globálnom trhu s pneumatikami, zvlášť obrovskému prílevu lacných výrobkov. Skupina preto musí vo svojich prevádzkach podporovať strategické posuny, aby sa pripravila na budúcnosť. „Platí to najmä vo Francúzsku, kde vitalita pozícií závisí od výrazného posilnenia konkurencieschopnosti,“ dodal koncern.



Michelin plánuje modernizovať svoje prevádzky a posilniť výrobu prémiových a špeciálnych pneumatík. Zameria sa tiež na založenie nových obchodných línií vo Francúzsku, napríklad v oblasti udržateľných materiálov, energií a recyklácie.



Vedenie Michelinu teraz plánuje začať rokovania s odbormi o rámcovej dohode.