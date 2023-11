Michelin plánuje zrušiť v Nemecku viac než 1500 pracovných miest

Frankfurt nad Mohanom 28. novembra (TASR) - Francúzsky výrobca pneumatík Michelin plánuje výraznú redukciu pracovných miest v Nemecku a zatváranie závodov. Dôvodom sú rastúce výrobné náklady a tlak konkurencie z krajín s nízkymi mzdami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Firma postupne ukončí výrobu v závodoch v mestách Karlsruhe a Trier, ako aj produkciu pneumatík pre nákladné vozidlá a polotovarov v Homburgu. K ukončeniu produkcie by malo dôjsť do konca roka 2025, oznámili zástupcovia Michelinu v utorok vo Frankfurte nad Mohanom. Rozhodnutie francúzskej spoločnosti pocíti celkovo 1410 nemeckých zamestnancov. Navyše, Michelin presúva svoje zákaznícke centrum z Karlsruhe do Poľska, čo sa dotkne ďalších 122 zamestnancov.



Michelin dodal, že dôvodom takéhoto kroku je dovoz lacných pneumatík pre nákladné vozidlá z krajín s nízkymi mzdami, ale aj rastúce výrobné náklady. V dôsledku kombinácie týchto faktorov klesla konkurencieschopnosť firmy a jej podiel na trhu.



"Oddanosť našich zamestnancov, pokrok, ktorý sme vo firme urobili, ani investície za posledné roky nedokázali kompenzovať silný tlak konkurencie," povedala šéfka divízie Michelinu pre oblasť severnej Európy Maria Röttgerová. Firma však zároveň rokuje s odbormi o alternatívach budúceho využitia závodov.