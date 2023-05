Michelin predáva svoje aktíva v Rusku

Moskva 26. mája (TASR) - Francúzska spoločnosť Michelin oznámila, že svoj ruský závod na výrobu pneumatík MRTMC a firmu Camso CIS predáva spoločnosti Power International Tires, ktorá je distribútorom pneumatík v Rusku. Sumu, za ktorú aktíva predala, francúzska spoločnosť nezverejnila. Informovala o tom agentúra Reuters.



Firma Michelin dodala, že kontrakt, ktorý ruské úrady schválili, umožní udržanie 250 pracovných miest, z nich väčšinu v závode MRTMC pri Moskve. Tento závod pritom zamestnáva zhruba 750 ľudí. Michelin však uviedol, že nie je možné, aby každý zamestnanec prešiel do Power International Tires. Takže tým, ktorí sa rozhodnú pre odchod zo spoločnosti, to bude umožnené "za výhodných podmienok".



Francúzska firma pôsobila na ruskom trhu od roku 1997 a bola prvým zahraničným výrobcom pneumatík, ktorý v Rusku otvoril výrobný závod. Michelin tak urobil v roku 2004.



Minulý rok však spoločnosť oznámila, že svoje aktivity na ruskom trhu pozastavuje, ako aj export produktov do krajiny. Dôvodom boli komplikácie v dodávateľskom reťazci po útoku Ruska na Ukrajinu. V apríli Michelin informoval, že ukončenie aktivít v Ruskej federácii viedlo k poklesu predaja pneumatík v 1. kvartáli tohto roka o 25 %.