Michelin ruší miesta v Nemecku, odbory chcú prísť s riešením

Frankfurt nad Mohanom 3. decembra (TASR) - Po tom, ako francúzsky výrobca pneumatík Michelin oznámil plán rušenia pracovných miest a zatváranie závodov v Nemecku, odborová organizácia IG BCE začala hľadať alternatívy na využitie dotknutých prevádzok. Povedal to zástupca IG BCE Matthias Hille s tým, že maximálne do dvoch mesiacov by chceli prísť s možnými riešeniami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Chceli by sme možnosti budúceho využitia závodov prezentovať v polovici, najneskôr do konca januára budúceho roka," povedal Hille v rozhovore pre DPA. Medzitým do rokovaní o riešeniach pre dotknuté prevádzky vstúpila aj vláda.



Michelin začiatkom týždňa oznámil, že do konca roka 2025 zatvorí v Nemecku postupne tri závody, čo sa dotkne 1410 nemeckých zamestnancov. Navyše, firma presunie svoje zákaznícke centrum z Karlsruhe do Poľska, čo pocíti ďalších 122 zamestnancov. Michelin zamestnáva v súčasnosti v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku vyše 8000 ľudí.



Spoločnosť dodala, že dôvodom je dovoz lacných pneumatík pre nákladné vozidlá z krajín s nízkymi mzdami, ale aj rastúce výrobné náklady. V dôsledku kombinácie týchto faktorov klesla konkurencieschopnosť firmy a jej podiel na trhu.



Dotknuté závody sú tak ďalšie, ktoré sa Michelin rozhodol zatvoriť. Už v roku 2019 ukončil prevádzku závodu v Bambergu. V prevádzke tak zostane už iba závod na výrobu pneumatík na osobné vozidlá v meste Bad Kreuznach na juhozápade Nemecka a závod na protektorovanie pneumatík v Homburgu.



V tejto súvislosti Hille z IG BCE uviedol, že dúfa, že sa podarí presunúť časť zamestnancov do závodu Bad Kreuznach. "Bohužiaľ, nepôjde o stovky," povedal s tým, že aj Bad Kreuznach zápasí s výkyvmi v objednávkach.



V kríze je celý nemecký gumárenský priemysel. V polovici novembra americký výrobca pneumatík Goodyear oznámil, že ukončí produkciu vo Fürstenwalde a zatvorí aj závod v meste Fulda. Rozhodnutie americkej firmy sa dotkne zhruba 1800 pracovných miest.



Navyše, nemecký Continental oznámil v roku 2020 zatvorenie závodu v Aachene. IG BCE informovala, že v súčasnosti funguje v Nemecku 12 závodov na výrobu pneumatík, z nich však tretine hrozí v dôsledku plánov Goodyearu a Michelinu zánik.