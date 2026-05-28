< sekcia Ekonomika
Michelin vo Francúzsku zruší 1500 pracovných miest
Ide o reakciu na vysoké náklady na energie a na to, že v krajine je podľa firmy „jeden z najvyšších daňových tlakov v industrializovaných krajinách“.
Autor TASR
Paríž 28. mája (TASR) - Francúzsky výrobca pneumatík Michelin vo štvrtok oznámil, že v priebehu nasledujúcich troch rokov vo Francúzsku zruší 1500 pracovných miest. Ide o reakciu na vysoké náklady na energie a na to, že v krajine je podľa firmy „jeden z najvyšších daňových tlakov v industrializovaných krajinách“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Michelin má vo Francúzsku 17.000 zamestnancov, čo znamená, že ich počet chce znížiť o približne 9 %. Uskutoční sa to dobrovoľnými odchodmi za odstupné bez núteného prepúšťania, uviedol pre agentúru AFP riaditeľ ľudských zdrojov firmy Michelin pre Francúzsko a južnú Európu Olivier Faure-Vauris. Dve tretiny redukcie sa budú týkať administratívnych pozícií a jedna tretina výrobných miest, dodal.
Michelin už v roku 2024 zrušil približne 1200 pracovných miest a zároveň zatvoril dve francúzske továrne. Generálny riaditeľ firmy Florent Menegaux minulý rok v parlamente krajiny povedal, že francúzske továrne spoločnosti sú „stratové“.
V prvom štvrťroku tohto roka tržby spoločnosti klesli o 5,4 % na 6,2 miliardy eur, pričom objem predaja jej pneumatík sa zmenšil o 1,4 %.
Michelin má vo Francúzsku 17.000 zamestnancov, čo znamená, že ich počet chce znížiť o približne 9 %. Uskutoční sa to dobrovoľnými odchodmi za odstupné bez núteného prepúšťania, uviedol pre agentúru AFP riaditeľ ľudských zdrojov firmy Michelin pre Francúzsko a južnú Európu Olivier Faure-Vauris. Dve tretiny redukcie sa budú týkať administratívnych pozícií a jedna tretina výrobných miest, dodal.
Michelin už v roku 2024 zrušil približne 1200 pracovných miest a zároveň zatvoril dve francúzske továrne. Generálny riaditeľ firmy Florent Menegaux minulý rok v parlamente krajiny povedal, že francúzske továrne spoločnosti sú „stratové“.
V prvom štvrťroku tohto roka tržby spoločnosti klesli o 5,4 % na 6,2 miliardy eur, pričom objem predaja jej pneumatík sa zmenšil o 1,4 %.