Michelin zatvorí dva francúzske závody začiatkom roka 2026

Clermont-Ferrand 5. novembra (TASR) - Francúzsky výrobca pneumatík Michelin v utorok oznámil, že zatvorí dve továrne vo Francúzsku začiatkom roka 2026 v Cholet a Vannes. Rozhodnutie ovplyvní celkovo 1254 zamestnancov, ktorým pomôže nájsť si prácu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vedenie Michelinu vo vyhlásení uviedlo, že tento krok je dôsledkom tvrdej konkurencie firiem z Ázie a zníženia "konkurencieschopnosti Európy".



Generálny riaditeľ Florent Menegaux pre francúzske noviny Le Monde povedal, že spoločnosť nedokázala nájsť alternatívne riešenie pre tieto dve lokality. Michelin za uplynulé dva roky zatvoril tri závody v Nemecku a jeden v Poľsku.



Odborové zväzy už predtým varovali pred možným uzavretím závodov v Cholet a Vannes, ktoré vyrábajú pneumatiky pre dodávky a komponenty pneumatík.



CGT, jeden z najväčších francúzskych odborových zväzov, plánuje vyzvať všetkých zamestnancov Michelinu, aby štrajkovali na podporu pracovníkov v oboch továrňach. Odborový zväz CFDT zase žiada vedenie, aby prehodnotilo uzatvorenie v rámci rokovaní s odbormi a ministra priemyslu, aby prinútil Michelin hľadať iné riešenia.



Podľa francúzskej spoločnosti výroba pneumatík sa za uplynulé desaťročie výrazne zvýšila, čo zasiahlo prémiové kategórie a viedlo k nadmernej kapacite. A zároveň konkurencieschopnosť Európy sa zhoršila, najmä v dôsledku inflácie a rastúcich cien energií, tvrdí spoločnosť.



Michelin zastavil výrobu v oboch závodoch do 11. novembra, aby poskytol manažmentu a odborom čas na skupinové a individuálne diskusie so zamestnancami.



Spoločnosť dodala, že podporí dotknutých zamestnancov, ponúkne im predčasný odchod do dôchodku alebo interné presuny, ako aj podporu pri hľadaní nových pracovných miest.



Michelin minulý mesiac znížil svoju prognózu ročného zisku z dôvodu výraznejšieho spomalenia na automobilovom trhu v 3. štvrťroku, než sa očakávalo. Vo Francúzsku zamestnáva takmer 15.000 ľudí v 15 výrobných závodoch.