Michelin zvýšil tržby takmer o pätinu, zisk ovplyvnil odchod z Ruska

Paríž 27. júla (TASR) - Francúzsky výrobca pneumatík Michelin zaznamenal za 1. polrok tohto roka rast tržieb o viac než 18 %, zisk spoločnosti však približne rovnakým tempom klesol, keď Michelin doplatil na obmedzenie aktivít a neskorší odchod z ruského trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Michelin uviedol, že za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahli jeho tržby 13,29 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 18,7 %. Naopak, čistý zisk klesol o 18,16 % na 843 miliónov eur, keď spoločnosť do výsledkov zaúčtovala odpisy na ruskom trhu vo výške 202 miliónov eur.



Firma, ktorá vyrába pneumatiky pre osobné autá, nákladné vozidlá aj lietadlá, koncom júna oznámila, že v dôsledku problémov v dodávateľskom reťazci súvisiacich so sankciami proti Rusku už nie je možné obnoviť produkciu. Michelin bol pritom prvým západným producentom pneumatík, ktorý vstúpil na ruský trh. Urobil tak v roku 2004.



Po uvalení západných sankcií na Rusko za jeho februárovú inváziu na Ukrajinu Michelin už v polovici marca pozastavil v krajine svoje aktivity. Už v tom období upozornil, že v dôsledku sankcií sa komplikujú dodávky potrebných surovín.



Následne koncom júna oznámil, že ruský trh opúšťa úplne, pričom svoje aktivity do konca roka presunie na ruský manažment. "Technicky nie je možné produkciu obnoviť. Dôvodom sú najmä problémy v dodávateľskom reťazci," uviedol vtedy Michelin.