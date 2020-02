Michelov návrh príspevkov do rozpočtu EÚ sa stretol so skepsou

Brusel 14. februára (TASR) - Nová kompromisná vízia predsedu Európskej rady Charlesa Michela pre budúci dlhodobý rozpočet Európskej únie (EÚ) sa stretla s počiatočným skepticizmom medzi členmi bloku pred samitom, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň.



Podľa návrhu zverejneného v piatok by mali štáty odviesť do rozpočtu 1,074 % svojho hrubého národného dôchodku (HND) v rokoch 2021 až 2027, aby výška prostriedkov vo fondoch EÚ prekročila 1 bilión eur. Navrhovaný príspevok je väčší ako maximálny strop 1 %, ktorý presadzujú minimálne štyri krajiny.



Michel potrebuje zaplátať v rozpočte dieru po výpadku príspevku od Británie vo výške 60 až 75 miliárd eur. Jeho návrh tiež predpokladá výrazné okresanie poľnohospodárskych dotácií a fondov zameraných na odstránenie rozdielov medzi bohatšími a chudobnejšími regiónmi EÚ. Taktiež zdanenie nerecyklovaných plastov na doplnenie finančných prostriedkov EÚ.



Michel sa môže pripraviť na námietky na samite lídrov EÚ v Bruseli, ktorý sa začína vo štvrtok (20. 2.).



Dohoda lídrov EÚ už na budúci týždeň sa tak v súčasnosti javí ako nemožná. V nadchádzajúcich mesiacoch budú preto pravdepodobne potrebné ďalšie samity, uviedol v piatok diplomatický zdroj, ktorý nechcel byť menovaný.



Neschválenie rozpočtu, s ktorým musia súhlasiť aj Európsky parlament a Európska komisia, do konca tohto roka, môže byť katastrofou pre podniky, organizácie alebo projekty závislé od finančných prostriedkov EÚ.



Členské štáty sú rozdelené na tzv. čistých prispievateľov, ako sú napríklad Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko, ktoré sú proti zvyšovaniu nákladov, a minimálne 15 chudobnejších štátov bloku, ktoré sú proti škrtom.



V pondelok (17. 2.) majú o tomto návrhu diskutovať príslušní ministri všetkých 27 štátov bloku.