Michl: Na skrotenie inflácie v ČR je potrebný rast miezd slabší ako 5%

Praha 14. novembra (TASR) - Na skrotenie inflácie v Česku je potrebný rast miezd slabší ako 5 %, uviedol v pondelok guvernér Českej národnej banky (ČNB) Aleš Michl. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Michla sa rozpočtový deficit Českej republiky musí znížiť a nominálne mzdy by v budúcom roku nemali príliš rýchlo rásť, keďže banka sa snaží držať na uzde inflačné tlaky.



"Pre stabilitu úrokových sadzieb potrebujeme ďalšie dve veci, ktoré obmedzia obeh peňazí v ekonomike," napísal Michl v stĺpčeku pre denník Mladá fronta Dnes.



V prípade rozpočtu sú podľa neho potrebné nielen slová, ale aj výsledky. A nominálne mzdy v Česku by nemali rásť "viac ako napríklad o 5 %".



"Jednoducho neroztáčajte mzdovo-inflačnú špirálu," povedal.



ČNB drží úrokové sadzby na stabilnej úrovni od júna po tom, ako ich minulý rok výrazne zvýšila. Inflácia v Česku, ktorá v septembri dosiahla 18 %, čo bola jej najvyššia úroveň za tri desaťročia, minulý mesiac klesla na 15,1 %.



Zamestnanci Českej národnej banky minulý týždeň súhlasili so zrušením predchádzajúcich zmlúv požadujúcich zvýšenie miezd v súlade s infláciou.



Reálne mzdy v ČR klesli v 2. štvrťroku 2022 takmer o 10 %. Niektorí centrálni bankári sa tak domnievajú, že riziká mzdovo-inflačnej špirály sa znižujú.



Česká centrálna banka predpovedala rast nominálnych miezd o 6,3 % v roku 2022 a 7,7 % v roku 2023, no v reálnom vyjadrení klesnú o 9,4 % v tomto a o 1,2 % v nasledujúcom roku.