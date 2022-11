Michl: Úrokové sadzby ČNB zostanú ešte nejaký čas vysoké

Praha 7. novembra (TASR) - Úrokové sadzby Českej národnej banky (ČNB) zostanú ešte nejaký čas relatívne vysoko. Ich zníženie zatiaľ nemožno očakávať, keďže tlaky na nákladovú infláciu zo zahraničia sú stále silné. Uviedol to v pondelok guvernér ČNB Aleš Michl. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Michla sa síce dopytové tlaky z domácej ekonomiky zmierňujú a spotreba domácností je utlmená, ale tlaky zo zahraničia zostanú výrazné aj v prvej polovici budúceho roka. Existuje tak hrozba, že inflácia zostane vyššia dlhší čas, ak bude rast peňazí pokračovať silným tempom. Môže to byť spôsobené hlbšími deficitmi štátneho rozpočtu alebo rastom úverov, povedal.



"Potrebujeme preto teraz znižovať deficity verejných financií a mať jasné odhodlanie pokračovať v boji proti inflácii, kým nebude plne pod kontrolou, teda stabilizovaná na dvojpercentnom cieli. To znamená, že úrokové sadzby zostanú nejaký čas na relatívne vysokej úrovni," uviedol.



Česká národná banka (ČNB) minulý týždeň ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu stabilnú už tretie zasadnutie po sebe a potvrdila odhodlanie intervenovať na trhoch, aby zabránila oslabeniu koruny a skomplikovaniu jej cieľa znížiť infláciu, ktorá v septembri dosiahla 18 %.



Michl v pondelok zopakoval, že banka na svojom najbližšom decembrovom zasadnutí zváži stabilné sadzby, alebo ich zvýšenie.