Mičovského návrh na redistributívnu platbu kritizuje aj Sme rodina

Bratislava 29. januára (TASR) – Zámer ministerstva pôdohospodárstva vyčleniť časť prostriedkov určených na priame platby, rovnomerne ich rozdeliť všetkým poľnohospodárom a podporiť tak najmä malých farmárov, odmietlo okrem mimoparlamentnej strany Hlas-SD aj koaličné hnutie Sme rodina. Redistributívnu platbu by hnutie chcelo odložiť najlepšie až na nové programové obdobie eurofondov. Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) potvrdil možnosť zavedenia tejto platby na piatkovej tlačovej konferencii.



"Chceme podporiť malých farmárov a prvýkrát urobíme platbu, ktorá sa nazýva redistributívna. To znamená, že na prvé hektáre, nemáme to ešte presne stanovené, ale pravidlá EÚ umožnia až 28 hektárov, presunúť na tieto hektáre zvýšenú platbu," povedal Mičovský. Výšku platby však zatiaľ nespresnil.



Poslanec Národnej rady SR Jaroslav Karahuta (Sme rodina) upozornil, že hnutie súhlasí s podporou malých farmárov a so stropovaním priamych platieb na plochu, no odmieta, aby sa takéto zmeny vykonali bez prípravy a počas roka. "Náš nesúhlasný postoj je v tom, že počas toho roku, kedy sú nastavené všetky procesy, to znamená, že poľnohospodári sú v hospodárskom roku, za pár mesiacov bude žatva, sa im zrazu zoberie významná časť peňazí," povedal Karahuta.



Poslanec požiadal veľkých farmárov, aby upustili od prípadných protestov. Otázku chce napriek tomu, že spadá pod ministerstvo pôdohospodárstva, otvoriť v koalícii. "Urobíme všetko preto, aby inštitút redistributívnej platby bol zavedený, avšak nie v tomto roku. Z nášho pohľadu je ideálne, aby bol zavedený až v novom programovacom období," dodal Karahuta.



Redistributívnu platbu odmietla aj strana Hlas–SD expremiéra Petra Pellegriniho. Poslanec Róbert Puci (nezaradený) tvrdí, že rozhodnutie bolo urobené "bez akýchkoľvek konzultácií s odborníkmi či poľnohospodármi". "Minister Ján Mičovský znova navrhuje nepochopiteľné zmeny, ktoré s nikým nekonzultoval. OĽANO už svojou nekompetentnou a sebastrednou politikou vážne ohrozuje celé slovenské poľnohospodárstvo a potravinovú sebestačnosť Slovenska," tvrdí Puci. Hlas–SD vyzval Mičovského, aby zavedenie redistributívnej platby pre roky 2021 a 2022 zastavil.