Mičovský chce riešiť potreby krajiny,Takáč mu vyčíta slabú komunikáciu

Bratislava 11. októbra (TASR) – Šéf agrorezortu Ján Mičovský (OĽANO) tvrdí, že jeho ministerstvo musí riešiť otázku, čo si pýta krajina, ktorá sa nachádza v kríze, a nielen to, čo si pýtajú farmári. Vyjadril sa tak v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Kontroval mu poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Takáč (Smer-SD), ktorý ministrovi vyčíta, že ministerstvo slabo komunikuje s pôdohospodármi, a to o všetkých základných veciach, ktoré sa majú diať.



"Došlo tu k stretu dvoch svetov. Je tu svet veľkých farmárov, ktorí za 14 rokov minuli 10,5 miliardy eur. Minuli to na rôzne účely – nevravím, že vždy zlé – ale musíme sa akademicky baviť o tom, čo sa vlastne stalo s tými peniazmi," vysvetlil minister s tým, že odpoveďou na túto otázku sú ukazovatele ako sebestačnosť, napríklad pri chlebe, čo má Slovensko zabezpečené na 40 %, alebo pri zelenine, v čom sme sebestační na 27 %. Druhým svetom sú podľa jeho slov malí a strední farmári, ktorí boli doteraz odsúvaní nabok.



Poslanec Takáč vidí situáciu úplne inak. Podľa neho bolo nešťastné, keď minister rozdelil poľnohospodárov na veľkých a malých a dal medzi nich klin. "Úlohou ministra je práveže spájať týchto poľnohospodárov a potravinárov na Slovensku a tu aj vidieť to, že pánovi ministrovi odchádzajú ľudia," poznamenal Takáč a na ilustráciu spomenul napríklad Tibora Guniša, ktorý dobrovoľne odišiel z čela Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).



Takáč tiež spomenul, že farmárom chýba podpora v rámci plánu obnovy a poľnohospodári takisto nedostávajú nič od štátu navyše na pomoc v čase koronakrízy. Ako sa ohradil Mičovský, ešte v lete rezort vypracoval materiál reforiem v tejto oblasti. "Keby sme tu teraz mali plán obnovy, tak ako sme ho urobili na ministerstve a ako nám ho navrhli napríklad aj naši kolegovia z komory (Slovenská poľnohospodárska a potravinová komora – SPPK), tak by sme zistili prekrývanie z asi 85 % tých bodov," uviedol Mičovský. Rezort navrhol reformy za viac ako dve miliardy eur, uvedomuje si však, že to nie je reálne, a preto túto sumu zúžili na zhruba miliardu.



Takáč si tiež myslí, že je aktuálne zbytočné riešiť na európskej úrovni zastropovanie priamych platieb, pretože sa budeme nachádzať v prechodnom období a kým sa začne ďalšie programové obdobie, podmienky sa opäť zmenia - pre pôdohospodárov teda nastane chaos. Mičovský však tvrdí, že zastropovanie sa dotkne iba časti farmárov a bude slúžiť ako testovanie tohto nástroja.