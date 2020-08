Mičovský navštívil Žitný ostrov, pestujú tam pätinu zeleniny

Kľúčovec 14. augusta (TASR) – Šéf agrorezortu Ján Mičovský (OĽANO) v piatok navštívil zeleninárov Žitného ostrova, kde sa pestuje 20 % všetkej slovenskej zeleniny. V tejto oblasti sa najviac darí koreňovej zelenine. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Na južnom Slovensku si minister spolu s predsedníčkou Agrárnej komory Slovenska (AKS) Helenou Patasiovou pozreli tri zeleninárske prevádzky, po čom nasledovala odborná debata s členmi AKS. "Ja urobím všetko pre to, aby pôdohospodárstvo nepatrilo na okraj spoločnosti a nebolo považované za vedľajší rezort. Ľudia, ktorí majú zem za nechtami, nemôžu stáť vzadu, majú kraľovať, pretože ovládajú 90 % územia a túto krajinu živia," vyhlásil Mičovský pri návšteve.



Ako dodal rezort, minister sa zaujímal o informácie o očakávanej úrode či o prebiehajúcich poľnohospodárskych prácach na farmách v obciach Pataš, Ňárad a Kľúčovec. "Poľnohospodári, ktorých navštívil, sa zameriavajú najmä na koreňovú zeleninu, ako je napríklad petržlen, paštrnák, mrkva, zeler, ale aj na pestovanie lahôdkovej kukurice," vymenoval rezort.



Oblasť Žitného Ostrova je známa aj najvyšším počtom slnečných dní na Slovensku, čo predstavuje pre poľnohospodárov jeden z kľúčových aspektov pri dosahovaní kvalitnej produkcie. "Obrovské množstvo zeleniny z tohto regiónu putuje najmä na slovenský trh, čím miestni poľnohospodári významne prispievajú k národnej sebestačnosti," vyzdvihol rezort.



Počas odbornej debaty ministra s členmi AKS padli témy, ako napríklad problematika finalizácie a umiestňovania produkcie na Slovensku, problematika závlahových systémov – ich nevyhnutná revitalizácia a investície do nových environmentálnych riešení, zapojenie sa do podporných opatrení rezortu alebo prenájom pôdy poľnohospodárom.