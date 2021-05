Mičovský prevzal petíciu Slobody zvierat proti držaniu psov na reťazi

Bratislava 5. mája (TASR) – Šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Ján Mičovský (OĽANO) spolu s poslancom Národnej rady (NR) SR Tomášom Šudíkom (OĽANO) prevzal petíciu občianskeho združenia Sloboda zvierat s názvom "Nie reťaziam!". Informoval o tom hovorca MPRV SR Daniel Hrežík.



Agrorezort podľa neho podporuje petíciu a zákaz držania psov akýmkoľvek prostriedkom na uväzovanie považuje za nevhodný prežitok, ktorý sa musí zo spoločnosti vytratiť.



Spresnil, že držanie psa na reťazi je negatívnym prežitým zvykom, ktorý nepatrí do vyspelej krajiny. Občianske združenie Sloboda zvierat prinieslo agroministrovi petíciu, ktorú podpísalo 97.000 ľudí.



"Sám som majiteľom psa a mal som ich doteraz už niekoľko, ale ani jeden z nich nebol čo len chvíľu na reťazi. Reťaz považujem za prežitok, ktorý do tohto storočia už nepatrí. Som presvedčený, že táto iniciatíva nájde úspech aj v NR SR a určite ju podporím. Ak bude potrebné, budeme naďalej spolupracovať, aby výsledné riešenie uspokojilo všetkých a v najbližších rokoch sme tak mohli mať krajinu bez reťazí," uviedol Mičovský.



Hrežík oznámil, že MPRV SR plánuje petíciu za zákaz držania psov prostriedkom na uväzovanie podporiť. Výnimku chce agrorezort uplatniť pre psov, držaných pri stádach hospodárskych zvierat, kde je to nevyhnutné. Aj Ministerstvo životného prostredia SR podľa Hrežíka vyžaduje pre ochranu stád pred šelmami prítomnosť stanoveného počtu strážnych a pastierskych psov. Aby však nedochádzalo k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí a ďalších zvierat, je niekedy nevyhnutné týchto strážnych psov uviazať.



Hrežík dodal, že podľa platného zákona musí každý majiteľ zabezpečiť opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa. Preto bude musieť každý majiteľ držať psa buď na oplotenom pozemku alebo zabezpečiť vhodné chovné zariadenie. Držba a vlastníctvo psa nie je nevyhnutné a musí byť podmienené vytvorením vhodných životných podmienok a zabezpečením primeranej starostlivosti. Každý majiteľ by si preto mal zvážiť, či sa o psa dokáže postarať a zabezpečiť mu plnohodnotný život.