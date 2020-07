Mičovský: Prírode blízke hospodárenie je hlavnou stratégiou pre lesy

Oravská Lesná 10. júla (TASR) – Hlavnou stratégiou Slovenska pre budúce spravovanie lesného bohatstva je prírode blízke hospodárenie. Uviedol to minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽaNO) počas piatkového pracovného výjazdu na Orave.



"Prírode blízke hospodárenie v lese (PBHL) zadržiava vodu v krajine, pozitívne ovplyvňuje klímu, nevysušuje pôdu a chráni vzácnu lesnú pôdu. Cieľom je predovšetkým zvýšiť stabilitu lesa, chrániť les pred vetrom, suchom, snehom a kalamitou," priblížil šéf agrorezortu.



Z celkovej výmery lesov na Slovensku sú zatiaľ len približne 2 %, ktoré využívajú PBHL. Poukázal na to generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva ministerstva pôdohospodárstva Michal Tomčík. Dôvodom sú podľa neho hlavne financie, keďže PBHL je finančne náročnejšie. "Je nevyhnutné dofinancovať lesné hospodárstvo. Územie Odštepného závodu Námestovo je vhodným príkladom správneho hospodárenia v lese. Dôležitou skutočnosťou je aj ustálená populácia hlucháňa hôrneho v tomto území, ktorému takýto typ lesa vyhovuje. Jeho biotop pozostáva zo živých smrekov a čistiniek (voľných plôch), starých aj nových stromov. Nevyhovuje mu hustý les, v ktorom nemôže lietať," uviedol Tomčík.



Podľa ministra pôdohospodárstva PBHL spĺňa vysokú spoločenskú objednávku na pekný les. "Ten les vyzerá tak, ako ho chceme vidieť všetci. Napriek tomu z neho odchádza také množstvo kubíkov, ktoré je naplánované a je možné povedať, že je to les vľúdny aj ku hlucháňovi a veľmi dobrý z hľadiska stability. Je to malý zázrak a je našou povinnosťou rozširovať toto perpetum mobile na územie celého Slovenska," zdôraznil.



Pojem prírode blízke hospodárenie je v zákone ukotvený od roku 2019. Príkladov PBHL je na Slovensku podľa hovorkyne agrorezortu Anežky Hrdej zatiaľ pomerne málo. Ide o vybrané lokality v rámci Lesov SR š. p. okres Gelnica, Námestovo, Prievidza, Brezno, Prešov; obecné lesy Stará Myjava a Veľký Folkmar, Mestské lesy Banská Bystrica a Košice. "To je dôvod, prečo je v programovom vyhlásení vlády ukotvené zvýšenie podielu PBHL na Slovensku," povedala Hrdá s tým, že vzorom pre Slovensko môže byť starostlivosť o lesy vo Švajčiarsku, Slovinsku, Nemecku alebo Rakúsku.