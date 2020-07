Mičovský: Producenti v Novohrade zápasia s byrokraciou a ničením úrody

Boľkovce 24. júla (TASR) – Byrokratické prekážky či ničenie úrody poľovnou zverou patrili medzi hlavné témy piatkového stretnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽaNO) s malými aj veľkými poľnohospodármi regiónu Novohrad. Uskutočnilo sa v areáli družstva Agrospol Boľkovce v Lučeneckom okrese.



„Vidíme, že mnohí producenti, ktorí majú živočíšnu výrobu, narážajú na problémy s istou, nazvime to administratívnou ,obtiažnosťou'. Nevedia si poradiť s vecami, ktoré by sme zjavne mali mať na ministerstve možnosť ovplyvniť,“ podotkol minister.



Dodal, že ďalším problémom poľnohospodárov je ničenie úrody zverou, kde majú obrovské škody. „Aj tu sme sa stretli s tým, že to nie je vôbec otázka nejakého poľovníckeho doťahovania sa, ale likvidácie poľnohospodárskej produkcie,“ konštatoval minister, podľa ktorého aj piatkové podnety prispeli do úvahy o novom poľovníckom zákone, ktorý by mali predstaviť do konca roka.



Ako pokračoval predseda predstavenstva spoločnosti Agrospol Boľkovce Rastislav Slocík, len ich družstvu spôsobila vlani divá zver škody na úrode za zhruba 100.000 eur, pričom najohrozenejšími plodinami boli kukurica, repka a sója.



„Premnožená zver si však už ani nevyberá. Náš región Lučenec a Poltár je týmto postihnutý už dlhé roky. Škody máme veľmi vysoké, preto nás potešila vízia ministerstva o novom zákone, ktorý by mal obsahovať prvky na zamedzenie škodám premnoženou poľovnou zverou,“ povedal Slocík.



Podľa ministra je Novohrad napriek spomínaným problémom veľmi významným regiónom z hľadiska potravinárstva i poľnohospodárstva. „Ak máme za cieľ zvýšiť potravinovú sebestačnosť, zmenšiť počet kamiónov, ktoré prichádzajú na Slovensko so základnými produktmi, ktoré sú úplne ľahko vypestovateľné v našich klimatických pomeroch, tak sme na veľmi správnom mieste. Novohrad je oblasť, ktorá vyniká veľmi kvalitnou produkciou a môže byť príkladom pre mnoho ďalších regiónov,“ zakončil Mičovský.