Mičovský: Prvých 100 dní vedenia rezortu musia zhodnotiť občania

Bratislava 2. júla (TASR) - Prvých 100 dní nového vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR musia zhodnotiť občania. Uviedol to vo štvrtok na brífingu pri hodnotení svojho pôsobenia v čele agrorezortu Ján Mičovský (OĽaNO), za účasti štátneho tajomníka Martina Fecka (OĽaNO) a generálnej tajomníčky služobného úradu Vladimíry Fabriciusovej.



"Neprislúcha mi, aby som hodnotil sám seba. Prvých sto dní mojej služby pre krajinu musia zhodnotiť občania. Získal som množstvo skvelých nápadov, ktoré sa už teraz usilujeme pretaviť do praxe. Zverenú dôveru sa snažím využiť naplno a spravím všetko pre to, aby za nami bolo vidieť výsledky. Výsledky, ktoré táto krajina potrebuje k tomu, aby sa tu žilo nám a našim deťom lepšie," priblížil Mičovský.







Pripomenul, že jeho nástup do funkcie sprevádzala neľahká situácia Slovenska v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a rovnako veľa káuz a krívd, ktoré sa s agrorezortom spájajú.



Prvých 100 dní podľa Mičovského však už prinieslo aj riešenia, ktoré sa predchodcom nepodarili. Hneď v úvode nové vedenie agrorezortu zmiernilo krízu v sektore chovu oviec, výrazne sa zmenila komunikácia a spolupráca MPRV SR a envirorezortu, naštartovala sa príprava legislatívy v oblasti pozemkových úprav, chystá sa zmena v prístupoch k hospodáreniu v lesoch, zmeny v poľovníctve a šetrnejšie používanie pesticídov v poľnohospodárstve.







Hlavným cieľom MPRV SR podľa Mičovského je napĺňať programové vyhlásenie vlády. S tým súvisí digitalizácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), zvýšenie predajnosti slovenských produktov, potravinová sebestačnosť a nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ.



"Veľkým problémom nášho rezortu je rozdrobenosť pozemkov a sťažený prístup začínajúcich farmárov k nim. Toto si vyžaduje legislatívne zmeny, ktoré už pripravujeme. Rovnako tak uskutočňujeme praktické kroky k tomu, aby pozemkové úpravy neboli len sceľovaním pozemkov, ale skutočnou tvorbou krajiny," podotkol Fecko.



Podľa Fabriciusovej sú prioritou MPRV SR objektívne, transparentné a profesionálne výberové konania. MPRV SR podľa nej bez problémov zverejňuje aj mená prihlásených uchádzačov. Členovia výberových komisií prechádzajú školením o Metodike vedenia výberových rozhovorov na pozície vrcholových manažérov. MPRV SR je tak podľa jej slov jedným z prvých rezortov, ktorý takúto metodiku zavádza do praxe.