Mičovský rokoval s poľnohospodárskymi a potravinárskymi samosprávami

Bratislava 27. mája (TASR) - Na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR sa v utorok (26. 5.) uskutočnilo prvé rokovanie vedenia agrorezortu s vedením Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) SR. Diskutovalo sa o vplyvoch pandémie ochorenia COVID-19, vplyve sucha aj novej Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) EÚ na slovenský agrosektor. Informoval o tom hovorca MPRV SR Vladimír Machalík.



"Naším cieľom je nájsť optimálny variant pre slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Tak, aby sme aj v aktuálnej náročnej situácii postihnutej pandémiou ochorenia COVID-19 dokázali zvýšiť potravinovú sebestačnosť našej krajiny a zároveň nasmerovali štátne aj európske prostriedky do kvalitnejšie a zdravšie udržiavanej krajiny. O zodpovedné obhospodarovanie našej krajiny by však mali mať záujem aj samotní poľnohospodári, a to nielen za cudzie, ale aj za vlastné prostriedky. Ich výrobným prostriedkom je totiž slovenská pôda," povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO).



Zástupcovia samosprávnych organizácií v slovenskom poľnohospodárstve a potravinárstve rokovali o dosahoch pandémie na agropotravinársky sektor. Venovali sa aj vplyvom tohtoročného sucha a zriadeniu rizikového fondu, na ktorom už aktuálne vedenie agrorezortu intenzívne pracuje. Témami boli aj nová Spoločná poľnohospodárska politika, jej nastavovanie a prechodné obdobie, ktoré sa aktuálne javí v dĺžke dva roky. Prvý štátny tajomník Martin Fecko tiež predstaviteľov RPPS informoval o plánoch v oblasti pozemkového práva, vyriešenia reštitúcií a pozemkových úprav.



Na rokovaní s novým vedením MPRV SR sa zúčastnili predstavitelia členských organizácií RPPS - Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Potravinárskej komory Slovenska (PKS), Agrárnej komory Slovenska (AKS), Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR (ZPDaOS) a Zväzu vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska (ZVPaAS).