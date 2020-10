Mičovský: Skutočné dôvody na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti nie sú

Bratislava 7. októbra (TASR) - Skutočné dôvody na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti neexistujú. Uviedol to pre TASR Ján Mičovský (OĽANO), minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v reakcii na oznámenie Slovenskej poľnohospodárskej komory (SPPK), že jej členovia vstupujú pre neriešenie problémov v agrosektore do štrajkovej pohotovosti.



"S farmármi sa stretávam často, diskutujem s nimi a aj na základe poznania, ktoré z týchto diskusii vyplýva, som presvedčený, že skutočné dôvody na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti neexistujú," povedal Mičovský.



Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti vníma podľa svojich slov ako demokratický nástroj, ktorý umožňuje slobodne vyjadriť aj obavy určitej skupiny poľnohospodárov. "Týmto obavám rozumiem, pretože sa vzťahujú na nové princípy Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré budú od tej doterajšej, ktorá dosiaľ nezabezpečila našu potravinovú sebestačnosť, naozaj odlišné a zamerané na prospech krajiny a jej obyvateľov a, samozrejme, aj samotných farmárov," povedal.



"Aj fond obnovy, tak ako bol v Bruseli predstavený, bol pre nás jasným signálom k tomu, aby sme svoje zásadné záujmy v pôdohospodárstve jasne naformulovali a včas odovzdali ministrovi financií SR. Stalo sa tak ešte 29. augusta tohto roku a v súčasnosti sa o tomto materiáli ešte stále intenzívne rokuje. Som presvedčený, že prioritné záujmy pôdohospodárstva sa dostanú aj do finálneho plánu obnovy, ktorý kreuje Ministerstvo financií SR," dodal Mičovský.



Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK v stredu informovala, že členovia SPPK, teda slovenskí chovatelia zvierat, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, hydiny a iných, či pestovatelia, zeleninári, ovocinári alebo vinohradníci, vstupujú do štrajkovej pohotovosti. Pripája sa k nim aj široké spektrum potravinárov, ktorí rovnako mimoriadne kriticky vnímajú situáciu v rezorte, a to slovenskí pekári, mliekari, mlynári, výrobcovia cukru, výrobcovia sladu a piva, liehovarníci a zástupcovia ďalších potravinárskych spracovateľských odvetví.



Rozhodli sa tak podľa nej na utorkovom (6. 10.) 33. valnom zhromaždení SPPK. Dôvodom vyhlásenia štrajkovej pohotovosti je vážna situácia v agropotravinárskom odvetví, ktorú štát naďalej buď ignoruje, alebo podceňuje.