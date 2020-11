Mičovský: Slovenskí vinohradníci a vinári si zaslúžia lepšie podmienky

Na snímke generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martin Nevolný počas tlačovej konferencie k riešeniu pre udržanie slovenského vinohradníctva a podpore vinárov na Slovensku vo vinohradoch neďaleko obce Doľany 26. novembra 2020 Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava/Doľany 26. novembra (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vníma veľmi pozorne situáciu, v ktorej sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 ocitli v roku 2020 aj slovenskí vinohradníci a vinári. Informovala o tom hovorkyňa MPRV SR Anežka Šrojta Hrdá. Uviedla, že minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) sa vo štvrtok stretol s vedením Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) vo vinohradoch v Doľanoch (okres Pezinok), aby spolu hovorili o riešeniach aktuálnych problémov v tejto oblasti. K zlepšeniu situácie do budúcnosti má pomôcť aj nová legislatíva, ktorá sa aktuálne pripravuje." uviedol Mičovský. Zákon sa tvorí za aktívnej účasti odborníkov MPRV SR, vrátane zástupcov profesijných organizácií, kontrolných orgánov, ale aj akademickej obce.Podľa generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Martina Nevolného nová legislatíva bude reflektovať najnovšie trendy vinohradníctva a vinárstva, ako aj aktuálne zmeny v legislatíve EÚ. "" povedal Nevolný.V momentálnej situácii sa podľa Šrojta Hrdej javí ako najväčší problém podpora vinárov a vinohradníkov v súvislosti s pandémiou COVID–19, ktorá má dosah najmä na malých a stredných vinárov. MPRV SR preto realizovalo viacero výziev na podporu tohto sektora. Vinohradníci a vinári mohli koncom leta v rámci výnimočnej dočasnej podpory požiadať o nenávratný finančný príspevok v maximálnej výške do 50.000 eur. "" dodal Nevolný.Šrojta Hrdá doplnila, že ďalšou formou pomoci pre vinohradníkov je výzva na podporu investície do poľnohospodárskych podnikov, ktorá je otvorená do marca 2021. Viac informácií možno nájsť na https://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-srv-a-zv.Poznamenala, že vinohradníci upozornili aj na problém s terasami vo vinohradoch, ktoré majú mimoriadnu schopnosť zabrániť erózii pôdy a zároveň významnú vodozádržnú funkciu v súvislosti s klimatickými zmenami. Avšak dotácie na takéto vinohrady môžu žiadať iba vinohradníci a vinári, ktorí pestujú vinič na terase väčšej ako 0,3 hektára (ha), čo podmieňuje legislatíva EÚ. Riešením by mali byť pozemkové úpravy, ako aj zahrnutie vinohradníckych terás do Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na najbližšie obdobie a úprava metodiky Pôdohospodárskej platobnej agentúry pri výpočte nárokov priamych platieb." uviedol Vladimír Mrva, prezident ZVVS.Šrojta Hrdá pripomenula, že na Slovensku je 6 vinohradníckych oblastí. Do zahraničia sa exportuje 50.000 hektolitrov domácej produkcie. Významnými oblasťami, kde sa slovenské víno vyváža, sú krajiny v Ázii, najmä Japonsko a Čína. "" povedala Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka ZVVS.Hovorkyňa MPRV dodala, že na území SR je v súčasnosti vyše 15.000 ha vysadených vinohradov. V porovnaní so susedmi je Slovensko najbližšie k Českej republike, ktorá má 18.000 ha. Rakúsko má vyše 46.000 ha a Maďarsko 62.000 ha vysadených vinohradov.