Mičovský: Slovensko sa môže stať ovocinárskym rajom

Bratislava 30. júna (TASR) – Podpora pri zakladaní nových sadov, budovanie moderných skladov či riešenie závlahových systémov vzhľadom na vývoj klimatických podmienok, to boli témy utorkovej diskusie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jána Mičovského (OĽaNO) so slovenskými ovocinármi v Miloslavove pri Dunajskej Lužnej. Slovensko má podľa ministra veľmi dobré predpoklady na pestovanie ovocia.



"Máme podmienky na pestovanie všetkých druhov ovocia okrem citrusov. Slovensko sa môže stať ovocinárskym rajom," uviedol Mičovský. Šéf agrorezortu sa osobne zaujímal o vývoj tohtoročnej sezóny aj o lepšie riešenia pre pestovateľov, ktorými by sa zvýšila konkurencieschopnosť, ale i sebestačnosť Slovenska.



Slovenských ovocinárov trápi viacero problémov, ktoré je nevyhnutné riešiť. Jedným z nich je Zákonník práce. "Ten v súčasnosti výrazne limituje zamestnávateľov i samotných zamestnancov pri zbere úrody," uviedol Mičovský. Minister pripomenul, že treba riešiť aj škody spôsobené zverou. V decembri chce preto predložiť návrh novely zákona o poľovníctve, ktorý bude prinášať riešenia nadmerného stavu lesnej zveri.



Najviac sa na Slovensku darí pestovaniu jabĺk, ktoré na našom území patria medzi najtradičnejší druh ovocia. Jablone predstavujú na Slovensku približne 41 % z celkovej výmery všetkých ovocných sadov. Ďalšími najpestovanejšími druhmi sú orech kráľovský (20 %) a slivky (11 %). V SR bolo koncom minulého roka evidovaných 479 ovocinárskych subjektov.