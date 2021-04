Mičovský: V Bratislave sa rozhodlo o budúcnosti európskeho lesníctva

Bratislava 15. apríla (TASR) – V Bratislave sa rozhodlo o budúcnosti európskeho lesníctva. Uviedol to na online tlačovej konferencii šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Ján Mičovský (OĽANO) po skončení 8. ministerskej konferencie Forest Europe 2021. MPRV ju organizovalo v spolupráci s nemeckým Federálnym ministerstvom pre potraviny a pôdohospodárstvo. Podujatie sa vzhľadom na pandemickú situáciu uskutočnilo v online priestore.



Adaptácia lesov na klimatickú zmenu a ich rozvoj pre ľudstvo do budúcnosti boli podľa Mičovského vo štvrtok úspešne spečatené v dvoch zásadných dokumentoch. Bratislavská ministerská deklarácia a Bratislavská ministerská rezolúcia boli podľa jeho slov jednohlasne prijaté a podpísané signatármi ministerskej konferencie.



Agrominister priblížil, že Bratislavská deklarácia ministrov potvrdila zásadnú úlohu lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania pri ochrane životného prostredia vrátane biodiverzity, biotopov, pôdy, vodných zdrojov, klímy a kvality ovzdušia. Odborníci v rámci panelových diskusií podľa neho zdôraznili životne dôležitú úlohu lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania.



Mičovský zároveň upozornil, že Bratislavská rezolúcia ministrov poukazuje na nevyhnutnú potrebu adaptácie lesov v podmienkach klimatických zmien s cieľom zachovania všetkých funkcií lesov a zvýšenia ich odolnosti. Rezolúcia podľa neho uvádza oblasti a okruhy, ktorým je potrebné venovať pozornosť na národnej a aj medzinárodnej úrovni z pohľadu adaptácie lesov na zmenu klímy. Zdôrazňuje sa tu tiež potreba ochrany, zachovania a vhodného využívania lesných genetických zdrojov na účely adaptácie lesov.



S cieľom prepojenia národných a medzinárodných aktivít sa podľa Mičovského ministri zaviazali smerovať svoju ďalšiu spoluprácu smerom k vytvoreniu celoeurópskeho znalostného mechanizmu pre oblasť rizík, ktorým čelia lesy v súvislosti so zmenou klímy.



"Našim lesom dlhujeme celé desaťročia svojej starostlivosti a náležitej úcty. Preto ma teší, že práve budúcnosť európskeho lesníctva bola nosnou témou tejto ministerskej konferencie. Myslím si, že takmer všetci účastníci počas uplynulých dvoch dní svojimi podnetnými príspevkami aj odbornými poznatkami prispeli k napĺňaniu odkazu najznámejšieho slovenského lesníka Jozefa Dekreta Matejovie, ktorého slová sú významovo dodnes veľmi hodnotné pre nás všetkých - zachovajme lesy potomkom," povedal Mičovský.



"Budúcnosť, akú si želáme – lesy, aké potrebujeme" bolo podľa Mičovského sprievodné motto oboch rokovacích dní 8. ministerskej konferencie Forest Europe 2021, na ktorej sa zúčastnilo približne 200 účastníkov zo 40 prevažne európskych štátov a pozorovateľských organizácií.



Forest Europe je najvyšším paneurópskym politickým procesom pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe, ktorý funguje od roku 1990. Vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Jeho úlohou je najmä zlepšiť spoluprácu v oblasti lesníckej politiky v gescii ministrov zodpovedných za lesy v krajinách Európy, ako aj podporovať trvalo-udržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia všetkých funkcií lesov nevyhnutných pre spoločnosť.