Mičovský: Vracať milióny určené na rybničné hospodárstvo je hanebné

Pružina 24. augusta (TASR) – Je zarážajúce až hanebné, že Slovensko vracia každoročne milióny eur, pretože nevieme využiť prostriedky Európskej únie, ktoré sú určené na rybničné hospodárstvo. Počas minulotýždňovej návštevy salaša v Pružine v Považskobystrickom okrese to povedal šéf agrorezortu Ján Mičovský (OĽANO).



„Mám pred sebou slová českého ministra pôdohospodárstva Miroslava Tomana, ktorý povedal, že v Českej republike je 52.000 rybníkov, ale chce, aby každý deň pribudol jeden nový rybník, to znamená 365 rybníkov za rok. My máme necelých 2000 rybníkov, takže je to pre nás veľká výzva,“ zdôraznil minister.



Ako dodal, prekážky z minulosti v podobe pozemkov na tvorbu nových rybníkov či pod vodnými plochami sa už darí riešiť, prioritou teraz bude správne nastaviť systém a určiť v prírode miesta, kde môžu rybníky vyrásť.



„Skoro v každom katastri nájdeme miesto, ktoré je vhodné na to, aby sme tam urobili relatívne jednoduchým spôsobom prehrádzku a vytvorili vodnú plochu. Tá bude slúžiť rybárom, ale aj na to, aby tá krajina nebola suchá. To je cieľ našej poľnohospodárskej politiky – aby sme pýtali ešte viac peňazí a nie aby sme ich vracali,“ doplnil Mičovský. Verí, že na Slovensku vzniknú stovky nových rybníkov. „Potrebuje to krajina, potrebuje to suchá zem, potrebuje to možno aj protipožiarny systém,“ zdôraznil.



Rezort podľa neho urobí všetko pre to, aby štátnu pôdu a pôdu neznámych vlastníkov vedeli záujemcom o stavbu rybníkov prenajať jednoduchšie. „Administratívne prekážky tu sú a sú predmetom kritiky. Nedajú sa odstrániť ako šibnutím čarovného prútika, ale som presvedčený, že nájdeme spôsob, ako umožniť ľuďom, ktorí to chcú robiť, aby to mohli robiť. Verím, že nájdeme ľudí zapálených pre myšlienku produkčného chovu rýb,“ uzavrel šéf agrorezortu.