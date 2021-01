Mičovský žiada uprednostniť pri vakcinácii 15.000 pracovníkov rezortu

Bratislava 18. januára (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) už dvakrát otvoril na vláde otázku zaradenia zamestnancov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka do systému prednostného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dokonca listom požiadal ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) o zaradenie kľúčových zamestnancov rezortu do procesu vakcinácie.



Ako ďalej na sociálnej sieti informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, medzi prioritné kategórie zamestnancov rezortu zaraďuje pracovníkov MPRV SR, inšpektorov kontroly potravín, veterinárnych lekárov, fytosanitárnych inšpektorov, zamestnancov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a regionálnych veterinárnych a potravinových správ, ako aj zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva.



"Z tejto skupiny považujem za potrebné prednostne očkovať približne 15.000 pracovníkov. Taktiež by som chcel upozorniť na problematiku sektora obchodu a špeciálne predaja potravín, kde pracovníci vo veľkoobchodných centrách a logistických skladoch (asi 6000 pracovníkov) je kľúčových z hľadiska zásobovania obchodov. Rovnako významná skupina je tvorená pracovníkmi maloobchodných prevádzok, ktorí sú v každodennom kontakte so zákazníkmi (asi 44.000 pracovníkov)," doplnil Mičovský.



Pracovníci predajní potravín a drogérie sú podľa MPRV vystavení vysokému náporu. Agrorezort žiada očkovať čo najväčšie množstvo pracovníkov z vyššie uvedených sektorov.



"Plne si uvedomujem, že dopyt po vakcinácii ďaleko prevyšuje možnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, avšak vzhľadom na našu prioritu zabezpečiť bezproblémový prístup k potravinám pre všetkých obyvateľov Slovenska, považujem požiadavku nášho rezortu za mimoriadne dôležitú," dodal Mičovský.